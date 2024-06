"Sarea în bucate": Dulceață de trandafiri la Slatina Nera | VIDEO

Vineri, 14 iunie, de la ora 16:30, la TVR Timișoara, echipa emisiunii "Sarea în bucate" a ajuns la Slatina Nera, județul Caraș-Severin.

Am mers după mirosul de trandafiri din gradina doamnei Olga care îi strânge în grabă pentru că petalele se culeg de dimineață, dar mai ales înainte de ploaie. Și nu de alta, dar nu-i punem în vază pentru decor. Trandafirii de Damasc vor ajunge în cratiță la gătit pentru că facem dulceață din petale. Așa sunt răsfățați turiștii care ajung la Punctul Gastronomic Local de la Slatina Nera, unde Olga și Alin Moanea își așteaptă goștii într-un concept inedit de susținere a producătorilor locali și de promovare turistică a zonei.

.

Dulceața de trandafiri este un deliciu. "De obicei, o ținem în borcănele mici pentru că nu este genul acela de dulceață care se mănâncă pe pâine. Are un gust rafinat și elegant, un fel care se servea la casele de domni și cu care noi ne primim goștii.", ne spune doamna Olga Moanea în timp ce amestecă în siropul pentru dulceața de trandafiri și care își are propriul secret. Poftiți de ne urmăriți! Toate se întâmplă la punctul gastronomic local de la Slatina Nera, un proiect de promovare a turismului din zonă prin bucătăria locului.

.

Prezintă - Dan Liuț

Realizator - Mihoc Veronica