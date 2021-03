SĂPTĂMÂNA AȘILOR LA „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”

Între 15 și 18 martie, TVR 2 a pregătit patru ediții de colecție în care vom avea ocazia să îi revedem pe concurenții care, prin strategie, tenacitate și mai ales un bogat bagaj de cunoștințe au reușit să câștige zece ediții consecutive la singura competiție de cultură generală pe teme despre țara noastră.

Vă mai amintiți de informaticianul Marius Hoară? Dar de profesorul Oliver Anghel? Cu siguranță nu ați uitat-o pe Magdalena Iurescu, tânăra nevăzătoare de 27 de ani care a devenit prima femeie şi cea mai tânără concurentă care a obținut marele premiu „Câştigă România!“ iar despre Corneliu Negru vă reamintim că este învingătorul celui mai recent sezon al concursului de cultură generală difuzat de TVR 2.

„De-a lungul a șapte sezoane nimeni nu a fost mai bun decât ei, patru campioni care cunosc România mai bine decât Google. Ei au câștigat marele premiu și pentru asta merită tot respectul nostru. Haideți să-i mai vedem o dată în Săptămâna Așilor la „Câștigă România!", pe TVR 2", a spus prezentatorul Virgil Ianțu.





Astfel, de luni până joi, de la ora 20:00, fanii „Câștigă România!” pot revedea patru ediții cu adrenalină și emoție dar și cu aplauze și artificii pentru campioni: Marius Hoară (în primul sezon), Oliver Anghel (în cel de-al doilea sezon), Magdalena Iurescu (în cel de-al patrulea sezon) și Corneliu Negru (în cel de-al șaptelea sezon).

„Sunt oameni obișnuiți ai zilelor noastre dar atât de speciali prin parcursul lor minunat în cadrul concursului „Câștigă România!”. EI au dat definitia excelenței și au demonstrat-o timp de 10 ediții consecutiv. Cunoștințele de cultură generală solide, beton armat aș spune fără să exagerez, stăpânirea de sine, luciditatea și abilitatea sunt principalele atuuri dar nu singurele, care au făcut din ei „învingători”. Și aș mai adăuga încă un numitor comun: plăcerea nedisimulată și dezinteresată de a juca! La o primă vedere, cei patru sunt foarte diferiți ca vârsta, profesie, loc de proveniență, comportament și reacții în fața camerelor dar se aseamănă mult prin pasiunea și dragostea pentru țara lor, interesul și respectul pentru valorile naționale. Au promovat constant brandul de țară și de aceea consider ca cei patru ași sunt adevărați ambasadori ai României”, a spus Diana Pascal, producătoarea „Câștigă România!”.

Cine sunt DECARII?

Informaticianul MARIUS HOARĂ, din oraşul Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, este primul concurent care a reușit să câștige 10 ediții consecutive ale concursului și un total de 24.600 lei, echivalentul celor 246 de întrebări la care a dat răspunsuri corecte pe parcursul celor 10 ediţii. La această sumă se adaugă şi cele 10 tablete pe care, aşa cum a declarat, le-a dăruit deja copiilor, oprind doar trei pentru familia sa. „Câştigă România a devenit şi va rămâne concursul meu de suflet”, declara acesta la finalul celei de-a zecea ediții câștigate.

Profesor de limba și literatura română, OLIVER ANGHEL, din Pitești, este primul concurent care a câștigat Marele Premiu, un autoturism românesc. Se întâmpla în sezonul al doilea „Câștigă România!”. Tot atunci a dat și cel de-al 204-lea răspuns corect, care i-a adus și un premiu în valoare de 20.400 de lei. „Îmi doream foarte mult să concurez. Nu pierdusem nicio ediţie din primul sezon şi ştiam răspunsul la toate întrebările. Când am primit răspunsul că sunt în emisiune, pur şi simplu am strigat de bucurie în telefon!”, a povestit tânărul.

Tânăra nevăzătoare în vârstă de 27 de ani, MAGDALENA IURESCU, din Rădăuţi, a devenit prima femeie şi cea mai tânără concurentă care a câştigat Marele Premiu al emisiunii „Câştigă România!“. Este un exemplu de ambiţie, Magdalena a absolvit două facultăţi, un master şi are un doctorat în gramatica limbii române. Visul ei este să devină profesoară chiar la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Buzău, pe care l-a urmat. „Filosofia mea de viaţă este că nu trebuie să le arăţi altora că ai probleme. Trebuie să te compoţi ca un om normal, cu defecte şi calităţi. Am venit la „Câștigă România!” pentru că iubesc acest concurs de cultură generală”, a spus tânăra.

Cu un total de 22.200 de lei şi la volanul unui autoturism, pensionarul CORNELIU NEGRU spune că încă nu-i vine să creadă că visul său s-a împlinit. Câștigătorul celui de-al șaptelea sezon al concursului difuzat de TVR 2 a studiat ASE-ul, în București și a lucrat ca economist. „Cultura te face mult mai puternic decât crezi!” declara învingătorul. „Simt că mi-am realizat un vis! Am venit aici ca să ajung cât mai sus. N-am crezut, dar uite că am ajuns! Mă uit la emisiune de la primul sezon. Nu am pierdut niciun episod. Ce n-am putut să văd în direct, am văzut fie în reluare, fie pe TVR Plus. Pentru mine a însemnat să-mi testez limitele. Nu credeam că o să ajung atât de sus, dar, cu puțin noroc, cu puțină cultură și cu mai multă stăpânire de sine, iată că am ajuns tocmai în vârf”, a adăugat Corneliu Negru.