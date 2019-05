Românul care ia prânzul cu Papa Francisc la Vatican

Pe Petru Tâmpău îl cunoaştem în documentarul Irinei Păcurariu. În exclusivitate la TVR1, sâmbătă, 1 iunie, 15.30, în documentarul ROMÂNII ŞI PAPA FRANCISC, îi veţi auzi şi vedea şi pe alţi români care trăiesc şi muncesc în preajma Suveranului Pontif.

„E otodox, nu catolic, însurat cu o peruancă, are o fetiţă şi un băiat, botezat de Papa Francisc şi este, de 6 ani, chelnerul Papei. Venise la întâlnirea cu mine doar ca să îmi spună că nu doreşte să fie filmat…şi a fost exact opusul”, ne povesteşte Irina Păcurariu despre întâlnirea cu românul care, în fiecare miercuri şi duminică, ia prânzul cu Papa Francisc, atunci când Sfântul Părinte nu e plecat din Vatican. Duminica asta, Suveranul va fi departe de Santa Marta, reşedinţa lui pontificală, dar va fi aproape de Adjud, locul de unde românul Petru Tâmpău a plecat când avea doar 16 ani. Cel mai mic dintre cei 5 fii crescuţi de o mamă singură, Petru şi-a căutat în Italia un rost şi a ajuns să îl servească pe „Papa de la Roma”, cum auzea în copilărie că era numit liderul bisericii catolice. Puţină lume ştie cum arată acest om cu alură de baschetbalist, schimbat ireversibil de cei şase ani de când trăieşte în preajma Suveranului Pontif.

„După un dialog de o oră, când colegul meu a închis camera, Petru a întrebat dacă vreau să mergem împreună la Santa Marta, casa de oaspeţi unde locuieşte suveranul pontif şi m-a plimbat prin toate locurile care desenază traseul zilnic al marelui lider. Am trecut prin încăperea unde cu doar câteva zile în urmă papa sărutase picioale liderilor din Sudan, am fost în capela unde îşi face rugăciunea de dimineaţă. Nu pentru filmare, doar ca să îmi facă un mare dar. Când am intrat în sala de mese de acolo, am simţit nevoia să mă aşez. Deşi eram doar într-una dintre clădirile Vaticanului, aveam senzaţia că sunt parte dintr-o mare taină. Şi am vrut să n-o pierd. Am băut o cafea şi am plecat fericită, în chicotelile unei maici din India care lucra acolo şi care a strigat după mine: Să nu aruncaţi niciodată cămaşa pe care o purtaţi şi să păstraţi bine poza pe care v-aţi făcut-o aici. Din toată sala asta mare, aţi ales să staţi exact pe scaunul unde se aşază papa pentru a-şi bea ceaiul în fiecare dimineaţă!”

Claudiu Ungureanu, artist, absolvent al unei Universităţi de Arte din România este singurul român care face restaurare şi realizează mozaicuri în atelierul specializat al Vaticanului. Lucrările lui sunt în Catedrala San Pietro, iar portre ale unora dintre foştii papi îi poartă semnătura.

Tot Irina Păcurariu ne face cunoscută istoria preotului Benoni Ambăruş, originar de lângă Adjud, unul dintre cei mai importanţi prelaţi ai Bisericii Catolice. „Nimic din atitudinea sau felul în care îl arată nu îl recomandă astfel. Un om modest, care merge pe scuter, este însă directorul Caritas Roma, cel care decide zilnic soarta a câteva mii de oameni care au ajuns la limita de jos a sărăciei” (Irina Păcurariu).

Irina a mai stat de vorbă cu ei şi cu familiile lor: Rafael, Theea și Alyssa, copiii care au participat în noaptea de Crăciun la Liturghia Papei Francisc şi au fost binecuvântaţi de către el.

În documentarul pe care TVR 1 îl va difuza sâmbătă, 1 iunie, la ora 15.30, Irina Păcurariu a inclus un interviu E. S. Liviu Petru Zăpîrţan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun. Tot atunci aflăm povestea celor două volume enciclopedice, realizate de Părintele Man, postulator al cauzei de beatificare a celor şapte episcopi romani greco-catolici martiri care vor fi beatificați la Blaj de către Papa Francisc.