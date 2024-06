România depune candidatura pentru organizarea ediţiei de iarnă a FOTE 2027

Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, depunerea candidaturii României pentru a organiza cea de a XVIII-a ediţie, de iarnă, a Festivalului Olimpic al Tineretului European, la Braşov, în anul 2027.

Potrivit unui comunicat al Executivului, prin acest memorandum Guvernul a aprobat iniţierea demersurilor pentru organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediţia a XVIII-a de iarnă, la Braşov, în anul 2027, în vederea atragerii tinerilor către sporturi de iarnă.



De asemenea, se are în vedere impactul pozitiv pe care acest eveniment multi-sport destinat tinerilor sportivi (14 - 18 ani), membri ai Comitetelor Naţionale Olimpice şi ai Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene, îl poate avea asupra turismului şi dezvoltarea sustenabilă a comunităţii.



"Bugetul total estimat este de 17,5 milioane de euro, acoperind cheltuieli de organizare şi modernizare a infrastructurii sportive, finanţate din subvenţii EOC, bugetul de stat, bugetele locale, taxe de participare şi sponsorizări", se arată în comunicat.



În cadrul FOTE 2027 vor fi zece discipline sportive: schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, snowboard, biatlon, schi alpinism, patinaj artistic, short-track, hochei pe gheaţă şi curling, incluzând atât competiţii pentru băieţi, cât şi pentru fete.



"Programul sportiv va cuprinde cel puţin şase sporturi individuale şi un sport de echipă, cu numărul de participanţi stabilit de EOC şi Federaţiile Internaţionale. Competiţiile ar putea avea loc în diverse locaţii: Braşov, Poiana Braşov, Predeal, Râşnov, Cheile Grădiştei, Cârţa, Sf. Gheorghe şi Miercurea Ciuc", conform comunicatului.



FOTE se desfăşoară bianual, în ediţii de vară şi iarnă, sub egida Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene (EOC) şi Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), are o durată de maximum opt zile şi reuneşte tineri din 50 de ţări europene într-un Sat al Sportivilor.



Festivalul promovează valorile olimpice şi integrarea europeană, oferă oportunităţi de voluntariat şi contribuie la obiectivele Programului Erasmus+ şi ale altor politici europene în sport, tineret, educaţie şi mobilitate.



"Câştigarea unei poziţii cât mai vizibile a României pe harta sportivă mondială reprezintă o prioritate în cadrul strategiei Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, iar organizarea Festivalului Olimpic de Iarnă al Tineretului European 2013 a demonstrat potenţialul forului olimpic român în ceea ce priveşte planificarea unei competiţii de asemenea anvergură. Alegerea oraşului gazdă va avea loc în cadrul Adunării Generale a EOC, conform regulilor aprobate de Comitetul Executiv al EOC. Alegerea va fi comunicată în mod corespunzător CNO-urilor candidate şi CNO-urilor cu drept de vot", se mai spune în comunicat.

