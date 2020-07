„România construită”: episodul 6 - „Iluzia”

Cum a evoluat infrastructura țării noastre după Marea Unire aflăm pe 12 iulie, de la ora 17.00, din e pisodul 6 al seriei documentare „România construită”, la TVR 1.

Episodul 6 al seriei „România construită”, realizată de Alexandru Munteanu, vorbește despre „Iluzia” alinierii țării noastre la standardele de dezvoltare ale statelor vestice. Cât de mult a fost fructificat avântul pe care îl luase România după instalarea monarhiei aflăm duminică, 12 iulie, de la ora 17.00, la „România construită”, de la TVR 1.

Alba Iulia

Unirea de la 1 decembrie 1918 a însemnat, în planul dezvoltării țării, o multitudine de provocări. De la necesitatea marcării prezenței românești în Transilvania, până la conectarea economiilor și infrastructurii tuturor provinciilor alipite, România a trebuit ca, în numai treizeci de ani, să facă față acestor transformări. În ciuda unei imagini idilice a perioadei, comparativ cu dezastrul care avea să vină, și în ciuda unui vârf al dezvoltării sub toate aspectele atins în 1938, România nu a strălucit deloc în rândul țărilor europene. Decalajul față de țările vestice a crescut constant și în această perioadă, iar marile proiecte de infrastructură nu au fost duse întotdeauna până la capăt.

Cluj-Napoca

Budila

Pentru acest episod, istoricul Mihaela Simina și arhitectul Toader Popescu, cei care, duminică de duminică, ne prezintă „România construită”, au filmat în Cluj (Catedrala ortodoxă), Oradea (liceul teologic greco-catolic), Alba Iulia (Catedrala Încoronării), Perieți (Ialomița), Florești (Prahova), București, Brașov (IAR), Deva, Mamaia, Corbeni (Argeș), Defileul Jiului.

Mihaela Simina și Toader Popescu, Oradea

Oradea

„Știm cu toții ce importanță are data de 1 decembrie 1918 în istoria României. Serialul nostru a încercat să surprindă evoluția de după acest moment. Este foarte interesant modul în care administrația de la București a transformat arhitectura Transilvaniei, românizând-o. Astfel de momente și de abordări am căutat, păstrând permanent tonul obiectiv asupra evenimentelor istorice propriu-zise, pentru că obiectivul nostru a fost să deslușim de ce arată așa România astăzi, fără a trage concluzia că e bine sau rău. Am lăsat aceste aprecieri în seama publicului”, declară Alexandru Munteanu, realizatorul și producătorul seriei „România construită”, de la TVR 1.

Tunel Teliu