Rockul Carantinei

În 9 aprilie, de la ora 22.00, la TVR3, Doru Ionescu vă invită să urmăriți un Remix cu Rock şi Blues, în carantină şi... în cărţi cu festival!

În ianuarie 2022, pe adresa emisiunii „Remix” a sosit o înregistrare de ultimă oră a trupei suedeze a lui Nuţu Olteanu (Iris, Holograf etc): Guts & Grace - „November Sun (Unhappy New Year)”. O melodie cu mesaj (cu implicarea unui muzician român) care ne-a mişcat cu adevărat. Aşa că am asimilat-o unei metafore mai sus de criza pandemică, din punctul nostru de vedere, vizând condiţia artistului român (în particular muzician).

Pentru că abia în ultimii doi ani opinia publică a aflat dedesubturile şi adevărul trist al unei bresle total descoperite, fără o temelie solidă (sindicat, asociaţie profesională, name it). Cu imaginea demonstraţiei din 15 ianuarie 2022 în minte, împreună cu prietenul Bogdan Sterpu (editor video) şi fiul meu Andrei (personajul din videoclip) am pus la cale o poveste, propusă lui Nuţu şi colegilor săi, care au acceptat-o cu bucurie şi au filmat ce a fost nevoie.

În planul secund, este viaţa lui Nuţu, dar şi a atâtor alţi muzicieni români, nevoiţi să plece din România pentru „scene” mai primitoare. Altfel, un omagiu unuia dintre idolii adolescenţei mele... şi nu numai a mea!

A doua rubrică nu mai are nevoie de nicio prezentare. Proiectul Rockul Carantinei (între ai cărui fondatori se numără şi realizatorii „Remix”) a continuat şi în 2022, fie la sugestiile noastre, fie cu propuneri independente, demne de luat în seamă. Prin urmare, veţi putea urmări noi remake-uri Roşu şi Negru, Valeriu Sterian, Sfinx şi Cargo!

Cea mai voluminoasă rubrică a ediţiei este dedicată lui Radu Lupaşcu şi proiectelor sale din ultimii ani. Meloman şi colecţionar înrăit din adolescenţă, el şi-a dezvoltat pasiunea în lumea liberă de după 1989, ajungând să promoveze artiştii rock-folk-jazz, prin toate metodele posibile. La inceput prin reviste, apoi prin cărţi, concerte, discuri si diverse evenimente conexe. De curând, a scos de sub tipar două volume impresionante pline de „Blues made in Romania”, care vor fi lansate în curând în cadrul unui festival de gen. Ocazie să îi răsfoim viaţa... şi opera!

***

Un articol de Doru Ionescu