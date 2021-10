„Remix” jazz cu ELENA MÎNDRU

Ediția „Remix” de sâmbătă, 9 octombrie, vă propune o poveste de jazz cu Elena Mîndru, de la ora 22:00, la TVR 3.

Premiată la numeroase concursuri și festivaluri de jazz (dar şi pop) din România, apoi și în străinătate, Elena Mîndru este una dintre marile noastre soliste de jazz ale prezentului.

După ce s-a perfecționat la academiile de muzică din nordul Europei, la Helsinki i-a plăcut mai mult și a adăstat până în prezent. De acolo desantează împreună cu pianistul Tuomas Turunen, soțul ei și principalul partener de proiecte muzicale.

După locul secund și premiul publicului obținute la „Montreux Voice Jazz Competition” în 2012, performanțele Elenei sunt mult mai numeroase, o parte contabilizate în acest portret. O poveste de viață… muzicală, în doi timpi respectiv interviuri (în 2014 și 2021), începută în colecția de discuri a tatălui său, care a influențat-o (și i-a dezvăluit-o pe Aura Urziceanu)!

După începuturi pop, cu premii la festivaluri de profil, Elena a intrat în jazz (ghidată de Ștefan Vannai) și a continuat cu premii câștigate la „Jazz Napocensis”, așadar în orașul natal, unde a urmat cursurile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, absolvită în 2011.

În anul cu isprava de la Montreux, avea să lanseze și un prim disc în nume propriu, cu super-instrumentiști clujeni din generația ei - „Romanian Christmas Stories”.

După doi ani, cu un cvintet (finlandez) lansează pe piața internațională, în regie proprie, „Evening in Romania”.

Prima și ultima piesă – două preluări din clasicii jazzului românesc: Johnny Răducanu și Marius Popp! Emisiunea citează pasaje din mai multe filmări de concert, dar şi clipuri precum „Swan (Balcad)” (realizat la Cluj) respectiv „I Do Not”, filmat la Helsinki. Intrase în funcțiune asociația culturală a Elenei, dublată de un label discografic, o structură care a girat următoarele proiecte de anvergură…

În 2016, printre concerte și turnee (care trec anual prin România), revine cu al treilea opus, una dintre ultimele înregistrări într-un celebru studio al radioului finlandez. „Quartphonic” a fost abordat de trupa sa obișnuită până atunci, transformată în nonet prin adăugarea unui cvartet de coarde – EM Third Stream Project. În paralel, Elena și-a desăvârșit cercetarea doctorală în jazzul vocal. Și a început proiectul „Symphonic Jazz” (cu solist vocal, o premieră), cu o primă reușită la Cluj, un concert dirijat de Sabin Pautza, în compania orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”!

Au urmat mai multe concerte (acasă cu orchestrele filarmonicilor din Târgu Mureș, Arad, Timișoara, București), culminând cu 2018, Anul Centenar, până în prezent nu mai puțin de 19 spectacole. Între postările youtube, rămân câteva foarte interesante – de exemplu „Symphonic Jazz in Moldova” cu Moldovan National Youth Orchestra (dirijor Andriano Marian).

Spectacolul a fost susținut în pandemie, cu înregistrări sincronizate live ale cvintetului din Finlanda cu orchestra la Chișinău (hibrid online / offline)!Încă un disc – cu concursul Bigbandului din Jyvaskyla – a fost concretizat după câteva concerte în România („Folkloric Moods”).

Profesoară de canto și jazz, organizatoare a unor evenimente rarisime „International Voice Jazz Conference”, curator al unui festival finlandez, Elena Mîndru este unul dintre cei mai activi muzicieni români de jazz din diaspora (dacă nu cel mai), întorcându-se de fiecare dată acasă, cu proiecte inedite. Interviul „Remix” din 2021 a anticipat un concert cu Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului „Electric Castle”, dar și lansarea unui nou disc, elaborat în pandemie, avându-l invitat pe violonistul Adam Baldych.

Este și cel mai bine promovat CD al solistei, cu mai multe video-singles, între care enumăr aici doar: „Hay Moon”, „Run Away”, „Foliage” și titularul „Hope” (pe youtube figurează o filmare live cu „Walking on the Moon”, preluare superbă după hitul Police, reorchestrată). După un stagiu de perfecționare la New York din urmă cu niște ani buni, trimisă de finlandezi, de la Cluj avea să aterizeze pentru o rezidență artistică la Paris, intermediată de ICR. Așadar, o emisiune care nu mai este deja de domeniul prezentului, cu doi invitați speciali: Tuomas Turunen și Florian Lungu. Despre un muzician român fără frontiere (stilistice), care vorbește la fel de bine precum cântă. Despre muzică, pandemie, copil, România...

***

Credite foto: Max Efremoff, Andrei Budescu, arhivă personală

Realizator: Doru Ionescu