"Remix": Povești din carantină… cu cântec

În 26 decembrie, de la 22.05, la TVR 3 și online pe TVR+, Doru Ionescu vă propune o ediție specială „Remix“, din carantină… cu cântec: Sorin Zlat & Global Big Band / Carte de vizită Olly of Queens/ Vox Maris Band - colindători români în Chicago.

Cunoscut telespectatorilor „Remix“ pentru concertul „The Land of Dreams” (ArCuB, 2019), pianistul Sorin Zlat revine cu un un interviu inedit, ocazionat de câteva dintre filmările... cu cântec lansate în carantină.

Blocat aparent, ca toți ceilalți muzicieni, de starea de urgență, Sorin s-a reinventat on-line, colaborând cu muzicieni jazz din Europa și de peste ocean.

Din punctul nostru de vedere, apogeul a fost atins de convocarea unui așa-zis Global Big Band (cu instrumentiști inclusiv din Brazilia), pentru înregistrarea compoziției sale „Involution“.

Sprijinit de contrabasistul Gianluca Renzi (New York), dar și de alți parteneri întru jazz, Zlat a înregistrat mai multe melodii, pentru una dintre acestea apelând la un coleg din prima sa trupă, de la Bacău – chitaristul George Dumitriu (Amsterdam).

Al doilea reportaj al ediției a plecat de la un scurt interviu cu solista, chitarista și flautista grupului rock Olly of Queens, Olivia Păun, atunci când carantina lăsase garda jos, într-un club bucureștean.

Formație cu doi ani de activitate, Olly of Queens are în fapt un trecut cu o activitate de mai mulți ani, nucleul trupei cântând în Olanda mulți ani, sub titulatura Olly de Quartz, condusă de Amedeo Bolohoi.

Revenite în țară, Olivia, Alexandra Pop (bass) și Florina Popescu (tobe) au pus bazele noii formații, cu o primă colaborare de succes numită „Batiscaf“ (cu Mircea Vintilă). Apoi au venit și compozițiile proprii și noul chitarist Robert Enache. Pandemia s-a dovedit un sfetnic bun pentru trupă, care a lansat în ultima lună două video-single-uri: „19.11.2020” respectiv „Lasă-mă să-ți fiu eu Moș Crăciun”. Motive serioase pentru a edita interviul Oliviei, în avanpremiera primului album discografic. Succes!

Lansată practic în plină carantină, trupa fusion timișoreană VanDerCris a fost fondată de chitaristul Horea Crișovan. O primă piesă (remake Rockul Carantinei după Post Scriptum - „Mireasma nopții“, în colaborare cu autorul Doru Apreotesei) văzută déjà la „Remix“ este continuată acum de „Amazing trace“.

Un recital aplaudat în vară la „Gărâna Jazz“ anunță un viitor fast după un debut „sub gloanțe“.

Iar la finalul unei ediții de Crăciun, două colinde în avanpremiera unui interviu – reportaj cu grupul pop-rock Vox Maris din Chicago (100% românesc), programat pentru stagiunea „Remix“ 2021.

Până atunci, sănătate și sărbători fericite tuturor colaboratorilor și telespectatorilor emisiunii, în așteptarea unui Revelion TVR3... Remix-at (cu Retro Rock Românesc, de la ora 1.30)!

