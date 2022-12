Regizorul Eugen Jebeleanu, invitatul Marinei Constantinescu la Nocturne, pe TVR1

Până la 33 de ani, a terminat Actoria la UNATC, are un master de regie la Paris, a format o trupă în Franţa, are un doctorat pe tema „Teatrul constrângerii”. E premiat ca regizor de teatru, dar şi de film. Îl cunoaştem mai bine pe Eugen Jebeleanu la „Nocturne”, luni, 12.12, ora 23.00.

În anul luminii, 1989, s-a născut invitatul emisiunii „Nocturne” de luni, 12 decembrie 2022. Aşadar, regizorul Eugen Jebeleanu, are vârsta libertăţii noastre.

La Revoluţie, în timp ce tatăl sau era în stradă, micul Eugen, de doar câteva luni, se hotăra să trăiască în urma unor probleme de sănătate. „În lumea asta nouă, mă confrunt deseori cu supravieţuirea”, mărturiseşte Eugen Jebeleanu.

Din păcate, acestui artist minunat i se pare că oamenii încă trăiesc în frică: „Tot ce e altfel e dat la o parte, în loc să ne bucurăm de aceste diferenţe…”, subliniază invitatul Marinei Constantinescu.

A terminat Actoria la UNATC, are un master de regie la Paris, a format o trupă în Franţa, are un doctorat pe tema „Teatrul constrângerii” şi toate acestea, până la 33 de ani.

La Gala UNITER din 2020, Eugen Jebeleanu era desemnat cel mai bun regizor pentru piesa „Itinerarii. Într-o zi, lumea se va schimba”, un spectacol-manifest, după un text scris de dramaturgul francez Yann Verbugh, cu o scenografie de Velica Panduru. În acelaşi an, piesa se juca în Franţa, pe două mari scene: Gallia Théâtre de Saintes şi la Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi. Tot în 2020 şi-a făcut debutul ca regizor de film cu lungmetrajul „Câmp de maci”, recompensat în cadrul Festivalului TIFF 2021, cu premiul pentru Cea mai bună regie. A colaborat cu Opera din Lyon pentru “I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky”, de John Adams.

Gimnastica şi dansul sportiv, practicate în copilărie, l-au ajutat să-şi dezvolte sensibilitatea, dar să nu se teamă de vulnerabilitate, două însuşiri pe care consideră că trebuie să ni le accesăm mai des: „Nu poţi cere din partea spectatorilor ceea ce nu oferi tu, ca actor, pe scenă”, este de părere tânărul regizor.​​

Realizator: Marina Constantinescu

Regizor artistic: Aurel Badea

Redactor: Oana Cucuruzeanu