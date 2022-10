Recunoaştere pentru TVR la „Gala Performanţei şi Excelenţei”

Trofeele au fost decernate joi, 6 octombrie, în cadrul unui elegant eveniment aniversar de la care nu au lipsit personalităţi cunoscute. Prezentatorilor Stela Popa şi Radu Andrei Tudor, care au primit premiile, li s-au alăturat vedetele TVR Maria Chiriţă, de la matinalul de weekend TVR 1 şi Roxana Ionescu (TVR 3), coprezentatoare a Galei.

A devenit deja o tradiţie ca printre importantele evenimente ale toamnei să se numere „Gala Performanţei şi Excelenţei”. Dedicată personalităţilor şi proiectelor care au dobândit un renume în diverse domenii, „Gala Performanţei şi Excelenţei” a ajuns în acest an la cea de a XII-a ediție.

Premiul de Excelența în Jurnalism a fost oferit Stelei Popa, prezentatoarea “Orei de ştiri”, de la TVR 2.

„Daca ar fi să vorbesc în contextul în care ne aflăm, adică razboiul, aş spune ca ceea ce înţelegem este cât de importantă este identitatea natională. Şi aici intervine misiunea TVR, una incontestabilă. Identitatea naţională este sursa rezistenţei! „Ora de Ştiri” şi întreaga echipă TVR care lucrează la realizarea acestui program au reuşit de-a lungul timpului să ofere informaţii verificate şi să fie o sursă de încredere pentru români. Sunt onorată să primesc premiul şi îl împart cu drag cu toţi cei care au contribuit la crearea acestui brand, care a reuşit să fie apreciat şi de încredere decenii la rând”, a spus Stela Popa.

Premiul de Excelenţă pentru Cel mai complex și obiectiv jurnal informativ a revenit Telejurnalului TVR, TVR Info. Trofeul a fost primit de jurnalistul Radu Andrei Tudor, prezentator al principalei ediţii a Telejurnalului TVR 1.

“Este o mare responsabilitate să reprezint Telejurnalul premiat la Gala Performanţei & Excelenţei. Vă mulţumesc! Într-o eră a fake news-ului, TVR şi Telejurnalul sunt speranţe. Am avut o pandemie, iar acum un război, iar oamenii ne-au confirmat că îşi iau informaţiile de la noi, asta pentru că verificăm tot ce înseamnă ştire şi nu am dezamăgit niciodată. Am arătat că suntem serioşi şi ne luăm misiunea publică în serios, aceea de a informa şi de a educa. Iar Telejurnalul rămâne un reper atunci când spui ştiri în România. Sunt onorat să prezint principalul Telejurnal al zilei şi încerc să fac acest lucru şi pe reţelele de socializare, sunt inclusive pe Tik-Tok sau pe youtube”, a spus Radu Andrei Tudor.

La cea de-a XII-a ediţie, „Gala Performanţei şi Excelenţei” a acordat trofee personalităților publice ale căror performanță și creativitate au strălucit în domenii precum artele, campaniile sociale și umanitare, sport, design vestimentar, beauty sau media. Organizatoarea evenimentului este fosta jucătoare de tenis Adela Diaconu, care, după retragerea din sportul de performanţă, s-a dedicat televiziunii şi jurnalismului. S-au celebrat stilul, performanța, sportul, creativitatea, frumusețea, dar și implicarea socială. Gala a fost prezentată de Filip George, om de televiziune şi organizator de evenimente, căruia i s-a alăturat Alina Roxana Ionescu (TVR 3).

TROFEUL „Galei Performanței şi Excelenței 2022” a mers catre Fenomenul mondial al anului sportiv 2022: David Popovici, cel mai rapid înotător de pe planetă, multiplu campion mondial si european la seniori si juniori.

Printre personalităţile prezente la eveniment s-au numărat: Andreea Marin, Denise Rifai, Ilinca Vandici, Cătălin Botezatu, Anamaria Prodan, Ionuţ Adrian Popa, preşedintele Clubului Sportiv Dinamo, Ianna Novac, Amatto Zaharia şi mulţi alţii etc.