Via Transilvanica - ziua 4: Sadova - Pasul Mestecăniș

RECOMANDARI

Alexandru Ungureanu continuă călătoria pe Via Transilvanica, în cea de-a patra zi având în plan să parcurgă, în opt ore, cei 19,44 kilometri dintre Sadova și Pasul Mestecăniș, o altă zonă foarte pitorească din celebrul traseu de 1.400 de kilometri.

Bogată în păduri, pe această bucată se merge și prin poieni din care se vede Masivul Rarău cu Pietrele Doamnei pe partea stângă, aproape din fiecare punct mai înalt, fiind traseul cu cele mai frumoase priveliști care marchează o epică și lină ieșire din Bucovina.

Acest traseu pe Via Transilvanica, gândit ca o călătorie pentru speranță, are ca obiectiv strângerea de fonduri pentru dezvoltarea campusului medical de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Skłodowska Curie”, un loc vital pentru copiii aflați în suferință.

Alexandru Ungureanu este motivat, în această călătorie pentru speranță și solidaritate, de memoria fetiței pe care a pierdut-o în urmă cu opt ani.

„Pierderea fetiței noastre, Bubu, în 2017, a fost o durere de nedescris. Ne-a marcat profund. Vrem ca această durere să aibă un sens, să ajutăm copiii și părinții care au nevoie de sprijin. Astfel, s-a născut în sufletul meu acest proiect: de a parcurge Via Transilvanica, susținând o cauză caritabilă. Nu este primul proiect de acest gen; în 2021, am pedalat 3.000 kilometri în jurul graniței țării noastre și am strâns bani pentru Salvați Copiii. Prin acțiunea noastră, vrem să-i ajutăm și pe cei care au nevoie, să îi sprijinim pe cei care trec prin momente grele."

El va dona câte un leu pentru fiecare din cei 1.400 kilometri pe care îi va parcurge pe Via Transilvanica.

Via Transilvanica, supranumită „drumul care unește”, este un traseu turistic de 1.400 de kilometri care taie România de la Putna la Drobeta Turnu Severin. Cel mai adesea, traseul se parcurge pe jos, cu bicicleta sau călare, fiind singurul traseu care traversează zece județe, și anume Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. De asemenea, traseul e împărțit pe șapte zone cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica, Terra Romana.

Unul dintre elementele specifice ale traseului este faptul că fiecare kilometru este semnalizat printr-o bornă din andezit sculptată, borne care formează probabil cea mai lungă galerie de artă de exterior din lume.

Campania Televiziunii Române se desfășoară în parteneriat cu Asociația „Dăruiește Viață”. Puteți sa îl sprijiniți pe Alexandru Ungureanu pe site-ul Dăruiește Viață, aici. De asemenea, un SMS cu textul „PROMIT” la numărul 8835 înseamnă 5 euro donaţi pentru construirea noului campus medical pediatric de la Spitalul „Marie Curie”. Toţi copiii şi părinţii care ajung aici, la spital, vor putea avea astfel să aibă condiții la care nici n-au visat.