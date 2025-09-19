Televiziunea Română transmite în direct concertul de închidere a Festivalului Enescu 2025

Duminică, 21 septembrie, începând cu ora 19.00, TVR Cultural, TVR 1 şi TVR Internaţional vă invită pe covorul roşu la cea mai mare sărbătoare a muzicii clasice din România - Concertul de închidere a Festivalului Internațional George Enescu. TVR Moldova va difuza evenimentul de la ora 23.00.

În avanpremiera ultimului eveniment muzical din cadrul acestei ediţii, jurnaliştii Marius Constantinescu şi Cătălin Sava ne dau întâlnire alături de invitați speciali și surprize pregătite pentru a celebra așa cum se cuvine memorabila manifestare muzicală.



De la ora 19.30, Festivalul Internațional „George Enescu” 2025 se încheie cu un moment de strălucire și emoție. Vom fi părtaşii unui final grandios, rod al unui efort colectiv uriaș care reunește tradiția, modernitatea, pasiunea și rafinamentul în spiritul universal al muzicii.

Pe scena Sălii Palatului va urca Orchestra Regală Concertgebouw, una dintre cele mai renumite orchestre ale lumii, sub bagheta carismaticului Klaus Mäkelä.



Programul serii aduce un final grandios: bucuria și energia „Rapsodiei română nr. 1 în la major op. 11”, de George Enescu, exotismul rafinat al Concertului nr. 5 pentru pian și orchestră, „Egipteanul”, cu pianistul-vedetă Jean-Yves Thibaudet și forța incandescentă a capodoperei lui Igor Stravinski - „Sărbătoarea primăverii”.

Festivalul Internațional George Enescu 2025, prin ochii TVR



Pentru Televiziunea Română, ultimele săptămâni au fost de o intensitate maximă, dar şi de o frumusețe artistică rară. Coproducător şi broadcaster oficial al Festivalului Internaţional George Enescu, Televiziunea Română a înregistrat și transmis în direct sau online peste 70 de evenimente, desfășurate pe marile scene ale capitalei. Un efort logistic și editorial impresionant, concentrat în șase săli de concert - Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Teatrul Național Bucureşti, Teatrul Odeon și Muzeul Imersiv MINA - unde TVR a fost prezent cu echipe complexe, care au adunat mii de ore de filmare.



„Coordonarea acestei producții de amploare nu ar fi fost posibilă fără aportul carelor de transmisiuni, apoi a celor mai buni, riguroşi şi neobosiți realizatori, producători, directori de imagine, cameramani, regizori muzicali, regizori artistici şi de emisie, precum şi organizatori de producţie ai TVR Cultural. Împreună am demonstrat din nou că televiziunea publică este un partener real şi unic al marilor evenimente culturale, ducând muzica clasică acolo unde îi este locul - în casele și inimile tuturor românilor. Rezultatul? Mii de ore de înregistrări, zeci de oameni implicați, zeci de producții live și un efort colectiv uriaș - toate pentru cel mai important eveniment muzical al României”, a declarat Valentina Băințan, producător TVR al Festivalului Internațional George Enescu 2025.







La fiecare concert, tehnologia a fost la cote înalte: Carele 6 și 8 de transmisie, alături de kit-uri mobile de filmare, regizori muzicali, directori de imagine creativi, regizori de emisie perfecționişti şi cameramani excepționali au făcut posibilă redarea fidelă a emoției scenice și a perfecțiunii sonore. În paralel cu transmisiunile, TVR a adus publicului interviuri în exclusivitate, dar și talk-show-uri live înaintea concertelor, în care s-au reunit mari personalități culturale, artiști internaționali și tineri olimpici din domenii variate, punând în dialog generații și perspective.



Pe tot parcursul Festivalului, iubitorii muzicii clasice au avut alături doi prezentatori emblematici - Marius Constantinescu şi Cătălin Sava, care au ghidat telespectatorii prin universul sonor al ediției și au oferit chei de lectură pentru concertele-eveniment.



„Festivalul Enescu rămâne o sărbătoare a muzicii universale. Iar pentru TVR, această lună a însemnat confirmarea unui angajament: acela de a face vizibil, accesibil și memorabil un patrimoniu cultural unic”, a adăugat Valentina Băințan.

Sursa foto: festivalenescu.ro