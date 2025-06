"Cap Compas": Urbs picta

Padova este un loc unde simți nevoia să încetinesti, să taci și să asculți piatra sub pași. Parcă ai putea la o cotitură de stradă să te întâlnești cu unul dintre marii gânditori care au trecut pe aici. Urmărim un nou documentar din seria "Cap Compas", sâmbătă, 7 iunie, ora 17:30, la TVR 2 și TVR+.

Cu sufletul în palme și pașii spre lumină. Ne vom începe călătoria din inima orașului, acolo unde clopotele Bazilicii Sfântului Anton adună tăcerile și le urcă spre cer.

Vom merge nu doar pe străzi de piatră, ci și pe urmele unei prezențe sfinte, de la altarul cel viu din centrul Padovei până la locul unde, în liniște, Sfântul a rostit ultimul „Amin”.

Fiecare oprire va fi o punte. O coborâre în sine. O ridicare spre înalt. Padova nu strigă, nu se laudă. Padova îți șoptește la ureche, ca un prieten vechi: „oprește-te”. Și dacă o asculți, îți dăruiește comoara ei tainică: împăcarea.

Bazilica Sfântului Anton nu este doar piatră înălțată spre cer – este o inimă care bate în ritmul rugăciunilor. Un loc în care lacrimile pelerinilor se adună, an după an, mai ales în ziua de 13 iunie, când orașul devine altar sub cerul liber.

Procesiunea nu e doar o tradiție – este o lumină care curge pe străzi, un suspin comun, o bucurie în mers. Și tot Padova, dincolo de ziduri și calendare, păstrează spații unde timpul se oprește și respiră adânc.

Biserica Eremitanilor, cu chipul ei smerit, ascunde o comoară fără preț: un ciclu de fresce ce ar putea fi, fără teamă, o Evanghelie în imagini. Giotto a fost acolo. A văzut, a simțit, a pictat. Și de-atunci, pereții aceia trăiesc.

Drumul ne va duce apoi spre muzeu – unde Padova își deschide lada de zestre.

Printre vitralii, manuscrise și relicve, istoria nu e închisă în vitrine – ea te privește, te cheamă, îți spune: și tu ești parte din mine.

Apoi, ca un corolar, ne vom așeza sufletul în Capela Scrovegni.

Acolo unde Giotto a rupt zidurile timpului și a pictat, pentru prima oară, o lacrimă pe obrazul unui sfânt.

Acolo unde cerul e aproape. Și albastrul nu e doar o culoare, ci o stare.

Producător: Elena Dinu

Credit foto: Elena Dinu

