„Puzzle”, film românesc la TVR Internațional

Vă invităm să urmăriți o dramă al cărei scenariu este o adaptare a piesei de teatru „Blind Date” a dramaturgului argentinian Mario Diament, sâmbătă, 1 iulie, ora 23.00, la TVR Internațional.

Ştefan Manea, un executor judecătoresc de 51 de ani, frustrat de existenţa lui solitară şi lipsită de pasiune, îşi dă seama că cei din jurul său nu fac altceva decât să se folosească de el. Deşi are o familie frumoasă şi este căsătorit de mulţi ani cu Lena, el constată că singurul lui prieten este un bătrân scriitor orb, pe care îl cunoaşte când ajunge să-l evacueze din propria locuinţă. Inspirat de gândirea acestuia, Manea găseşte curajul să treacă dincolo de toate regulile pe care le acceptase în viaţă. Astfel, va regăsi bucuria unei existenţe libere şi pasionante şi ajunge să se îndrăgostească de o femeie mult mai tânără decât el.

Premii:

*2013 - New York City Independent Film Festival - Best Feature Merit & Distinction Award - Andrei Zincă, Best Script Merit & Distinction Award Feature - Andrei Zincă, Adrian Lustig, Best Actor in a Lead Role Merit & Distinction Award Feature - Dan Nuţu, Best Actress in a Lead Role Feature - Tünde Skovrán, Ioana Pavelescu;

*2014 - Buffalo Niagara Film Festival - Best Feature Film, Best Director, Best Actress in a Leading Role - Tünde Skovrán, Best Actor - Adrian Titieni;

*2014 - South East European Film Festival Los Angeles - Best Cinematography - Dan Alexandru

România, 2013

Regia: Andrei Zincă

Scenariul: Adrian Lustig

Cu: Dan Nuţu, Adrian Titieni, Ioana Pavelescu, Tünde Skovrán, Cătălina Mustaţă, Şerban Ionescu