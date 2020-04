PUTEREA CUVINTELOR: Un cuvânt pe săptămână - Știință

“Momentele dificile au valoare științifică. Sunt ocazii pe care un bun elev nu le-ar pierde.”- Ralph Waldo Emerson

Orice încercare prin care trecem ne face mai puternici, poate mai buni, şi ne învaţă ceva. Şi din această pandemie vom învăţa multe lucruri. Inevitabil, atenţia noastră se îndreaptă către ştirile despre noul coronavirus. Iar speranţele, către cei de care depinde să vedem cât mai curând “luminiţa de la capătul tunelului”, vaccinul: oamenii de ştiinţă. Des pomeniţi în ultimii câţiva ani în legătură cu schimbările climatice (o altă criză care ne pândeşte din umbră), dar din păcate de multe ori ignoraţi.

Femeia pentru care s-a inventat în engleză cuvântul scientist - “om de ştiinţă”

(pictură de Thomas Phillips/wikimedia commons)

Pe 26 decembrie 1870 în Scoţia, se năstea Mary Fairfax Somerville. Neprietenoasa vreme scoţiană o ajută să dobândească de mică pasiunea pentru lectură, iar după ce, la vârsta de 13 ani, este trimisă la şcoală în Edinburgh, se va perfecţiona şi în scriere şi matematică. În anii ce au urmat, filosofia, algebra, geometria şi trigonometria, fizica, astronomia, nu mai au secrete pentru Mary. Biografia ei este de-a dreptul fabuloasă, merită să fie citită şi studiată, iar după moartea ei a fost numită “Regina ştiinţelor secolului al 19-lea”. 1834 este anul în care publică o carte care va răvăşi, la propriu, lumea ştiinţifică a vremii: On the Connexion of the Physical Sciences – Despre conexiunea dintre ştiinţele fizice. Cele 10 ediţii care au urmat au fost tipărite în mai mult de zece mii de exemplare. A fost cea mai de succes lucrare ştiinţifică până în 1859 când apărea Originea speciilor, a lui Charles Darwin. Lucrarea este acum digitizată şi accesibilă pe internet, şi este uluitoare! Însă cartea a mai produs o revoluţie.

În jurnalul Quarterly Review editat de John Murray, ediţia martie-iunie a anului 1834, apărea o recenzie a lucrării lui Mary Somerville, scrisă de William Whevell.

(foto: wikimedia commons)

Dar cine este William Whevell? Născut pe 24 mai 1794, Whevell este o altă personalitate remarcabilă. A fost pastor anglican, filosof, matematician, istoric al ştiinţei. A publicat nenumărate lucrări ştiinţifice în fizică, geologie, astronomie, economie, şi chiar a compus poezii. Însă a avut şi o altă abilitate, ieşită din comun: aceea de a inventa cuvinte. El este cel care i-a sugerat lui Michael Farady termenii ion, anod, catod, electrod. Tot el a propus şi termenul lingvistică.

“Funcţia unei limbi este să construiască o imagine în minte.” - William Whevell

Iată ce scrie Whevell în recenzia lucrării Despre conexiunea dintre ştiinţele fizice a lui Mary: “Matematicianul întoarce spatele chimistului; chimistul naturalistului…între matematician şi chimist se găseşte un “fizician” care studiază căldură, umiditatea etc. În felul acesta, ştiinţa pierde orice urmă de unitate. Un exemplu curios al acestui fenomen se poate găsi în faptul că avem nevoie de un nume pentru orice student al oricărui domeniu al cunoştiinţelor lumii materiale.”

Mary Somerville se dovedea a fi atât de ieşită din tiparele vremii încât nu exista un termen pentru a o defini! Whevell propune termenul scientist pentru a caracteriza un expert în studiul naturii, prin analogie cu “artist” (artist), sufixul (-ist) existând deja în cuvinte precum: economist, ateist etc.

Astfel şi-a făcut intrarea în limba engleză cuvântul scientist - om de ştiinţă. Sigur, în prezent este un termen universal folosit, cât despre femeile - oameni de ştiinţă, după cum ştim acestea au avut o contribuţie uriaşă la ştiinţa universală.

Scientia potentia est

Despre puterea pe care ne-o conferă cunoaşterea scrie şi Ralph Waldo Emerson, cel cu care am început acest articol:

“Îndemânarea vine din a face; cunoaşterea vine prin ochii întotdeauna deschiși și cu mâinile care lucrează; și nu există cunoștințe care să nu însemne putere.”

Revenind la cuvinte, acestea “pot evoca şi gânduri şi lucruri în egală măsură”, scria William Whevell în recenzia cărţii lui Mary Somerville.

Ştiinţă, om de ştiinţă, sunt cuvinte puternice, cuvinte care ne dau speranţă.

Cristina Dănilă

(grafică: Ioana Dănilă)

