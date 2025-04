„Steaua Nordului” – acolo unde visurile și stelele se întâlnesc. Concert Paula Seling la TVR 1

PROMO

A doua zi de Paşti pătrundem în universul Paulei Seling urmărind „Steaua Nordului”, un concert pentru sufletul copilului din fiecare dintre noi. Selecţiuni din concertul susţinut de Paula Seling la Sala Palatului - la TVR 1 luni, 21 aprilie, de la ora 18.45.

În vastul univers, printre miliarde de stele, există una care strălucește cel mai tare – Steaua Polară, călăuza celor rătăciți pe valuri. Prin concertul „Steaua Nordului”, pe care l-a susţinut la Sala Palatului, în luna decembrie, Paula Seling ne bucură sufletele cu un moment de lumină, speranță și vis. Muzică, emoție și magia sărbătorilor sunt ingredientele acestui regal susţinut de Paula Seling şi pe care îl vom putea urmări la TVR 1 luni, 21 aprilie, de la ora 18.45.

„Sunt deja 27 de ani de la debutul meu, în 1997, când am câștigat Trofeul Festivalului de la Mamaia. Ce am făcut de atunci? Am învățat atât cât să înțeleg că fiecare clipă petrecută pe scenă este un dar prețios. După atâția ani am avut curajul să spun „da”, pentru a vă oferi un spectacol așa cum am visat, an de an de atunci, la Sala Palatului. Trebuie să îl vedeți! Steaua Nordului este mai mult decât un spectacol – este un univers. Lumea mea muzicală a devenit locul unde fiecare vis capătă formă, unde fiecare inimă găsește o stea care o cheamă să creadă, să spere, să meargă mai departe”, a mărturisit Paula Seleing.

Pentru că „într-o lume plină de valuri și vânturi, avem nevoie de un tărâm magic, fermecat, unde să ne refugiem și să ne regăsim. Tărâmul meu este plin de visuri, elemente care energizează prin puterea de a dărui, este plin de foc, energie, stele, constelații și supernove”, a adăugat artista.

Cei care vor urmări momente din concert vor descoperi creația Paulei Seling, lumea ei și întregul univers. Vor simţi o legătură „cu inima mea, cu inocența și pasiunea care m-au călăuzit de-a lungul anilor”, spune îndrăgita interpretă.

„Steaua Nordului” este un concert pentru sufletul copilului din fiecare dintre noi, pentru acea parte a noastră care privește spre cer și își amintește de miracolele și simbolurile profunde ale vieții. Alătură-te acestei povești despre lumină și vis, despre căutarea unui sens, ceea ce fiecare din noi urmărim toată viata. Haideți să visăm împreună la Steaua Nordului și să ne regăsim în magia unui univers care ne inspiră să ne continuăm călătoria spre dorințele și visurile noastre!”, este îndemnul Paulei Seling.

Luni, 21 aprilie, de la ora 18.45, la TVR 1, vă invităm să pășim împreună în acest tărâm al visurilor împlinite. Selecțiuni din concert vor fi difuzate într-o ediție specială, menită să reamintească fiecăruia dintre noi că, oricât de greu ar fi drumul, lumina visului tău te va călăuzi mereu. Spectacolul „Steaua Nordului” se vede şi la TVR Internațional, pe 21 aprilie, ora 19.00, iar la TVR Moldova – pe 22 aprilie, ora 21.00.

foto: Paula Seling