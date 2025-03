Paul Surugiu-Fuego - spectacol de muzică populară la TVR Folclor

Primăvara aduce veşti bune pentru fanii artistului Paul Surugiu-Fuego! În premieră, telespectatorii TVR Folclor au şansa să urmărească cele mai frumoase gale de folclor autentic prezentate de îndrăgitul interpret, din 2018 până astăzi, în emisiunea „Drag de România mea!”, dar și două concerte susținute de artist la Sala Palatului.

Din 22 martie, în fiecare sâmbătă, de la ora 16.00, la TVR Folclor aveţi întâlnire cu Paul Surugiu Fuego, în gale cu poveşti de suflet şi de viaţă ale celor mai iubiţi şi cunoscuţi artişti ai muzicii populare româneşti. Și tot în premieră, pe 24,25,26 și 27 martie, de la ora 21.00, în emisiunea „Scena Românilor”, la TVR Folclor puteţi urmări două mari concerte susţinute de Paul Surugiu Fuego la Sala Palatului. Sub genericul „Drag de România noastră!”, spectacolul, prezentat de Iuliana Tudor şi susţinut de Fuego împreună cu invitaţii săi şi cu Orchestra Fraților Advahov, este o călătorie muzicală în care artistul a prezentat cele mai frumoase melodii în graiul specific fiecărui loc şi a schimbat nouă costume populare.

„Sunt într-un malaxor de activități, de agitație și-mi place că e așa. Nu renunț la nimic și sunt mereu pe drumuri. De fapt, aici e și cel mai greu. Distanțele între orașe, de la un eveniment la altul, marea nebunie de pe șosele, traficul, toate acestea mă fac uneori să mă întreb dacă merită. Dar când primesc un telefon sau un mesaj prin care cineva îmi spune că se încarcă cu energie din ceea ce fac eu și că așa, la nivelul meu, fac bine ceea ce fac, atunci nu mai contează nimic. Apăs accelerația sufletului și merg mai departe. Nu știu dacă oamenii trebuie să fie ca mine. Am în jur persoane pentru care programul de muncă reprezintă ceva, iar cel de relaxare e sfânt și nu se abat de la el. Eu nu am putut niciodată să funcționez în acest mod. Dacă am o problemă acum, la ora 11 noaptea să spunem, nu mă las până nu o rezolv. Dacă am un proiect, o piesă sau filmări, stau pe ele până le termin și apoi, în liniște, le pot pitroci, ca să ofer calitate celor care mă urmăresc. Așa mi-am învățat publicul, așa m-am autoeducat și cred că aceasta e varianta ideală pentru un artist, care a ales conștient să facă această meserie din vocație, cu toată dăruirea”, a spus Paul Surugiu Fuego.​





Fanii îndrăgitului artist așteaptă cu nerăbdare, la TVR 2, premiera sezonului cu numărul 14 „Drag de România mea!”. În această primăvară, emisiunea va debuta pe 29 martie, de la ora 20.00, cu un mega concert marca Paul Surugiu Fuego, care va reuni prin muzică, dans și tradiții cele două maluri de Prut. Paul Surugiu-F?uego a pregătit un show folcloric de excepție, purtând basarabenii în lumea folclorului autentic, printr-o călătorie în mai toate zonele folclorice ale României, într-un spectacol carea avut loc la Chișinău anul trecut, intitulat „Du-mă în Moldova mea!”. Pe scenă, Fuego a urcat alături de artiștii minunați din Orchestra Fraților Advahov, iar printre invitați s-au numărat: Mihai Ciobanu, Nicolae și Isidor Glib, Maria Iliuț și Ansamblul "Crenguța de Iederă", Zinaida Bolboceanu, dar și tinerii Stela Botez și Gabriel Nebunu, dar și dansatorii Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al CJ Iasi, coregraf Petre Susu.