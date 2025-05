Cu Trump la cafeluță. Vineri, la „Breaking Fake News”

PROMO

În aceeaşi ediţie, despre dezinformările campaniei electorale 2025 sau conflictul dintre India şi Pakistan. Pe 30 mai, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Ultima zi de vineri a primăverii ne aduce o nouă ediţie „Breaking Fake News”, emisiunea ce identifică şi demontează dezinformările din presa scrisă, audio-video şi online, precum şi din social media. Care au fost principalele narațiuni ale dezinformării în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025? Este întrebarea cu care Marian Voicu porneşte emisiunea pe 30 mai. Rubrica Povestea săptămânii, cu tema Best of Dezinformare electorală 2025, o are ca invitată pe jurnalista Codruța Simina. Marian Voicu ne aşteaptă cu noi subiecte de interes vineri, de la ora 18.45, la TVR 1.

Cu doar câteva zile înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale din România, pe rețelele de socializare au fost identificate mii de conturi false care făceau apologia comunismului și a fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Materialele distribuite prezentau o imagine distorsionată și idealizată a regimului comunist, cu presupuse avantaje și beneficii ale acestuia. Despre „Nostalgia comunistă” – o manipulare electorală ne vorbeşte Tatiana Țarfulea la Teoria conspirației, în aceeaşi ediţie „Breaking Fake News”.

La Revista presei fake, Horia Grușcă abordează un alt subiect actual: Mistificări sud-africane în Biroul Oval. Preşedintele Africii de Sud a căzut în capcana falselor acuzaţii formulate de Donald Trump în Biroul Oval, în fața jurnaliștilor. Iar forma agresivă de cancer care i-a fost diagnosticată lui Joe Biden este pentru antivaccinişti „turbo cancer”, cauzat de vaccinul anti-Covid.

Pe 22 aprilie, 26 de persoane au murit într-un atac în Kashmirul Indian. Istoria conflictului și disputa dintre India și Pakistan în privința Kashmirului este însă veche și a început odată cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Despre Kashmir, povestea unii conflict de 78 de ani, aflăm mai multe de la Gabriela Avram, la rubrica Istoria și istoriile sale, tot în ediţia „Breaking Fake News” din 30 mai.

La rândul lor, Spărgătorii de fake news, alias Horia Sârghi și Mihai Geamănu, stau nici mai mult, nici mai puţin decât... Cu Trump la cafeluță. Zaiafet și Geminschi s-au întrebat cum ar fi dacă ar bea o cafea în Biroul Oval.​ Aflăm şi noi, vineri, la „Breaking Fake News”, pe TVR 1.

***

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei peste 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede vineri, la ora 18.45, și în reluare, marți seară, după ora 23.00, la TVR 1.