Primele melodii din cursa pentru a 66-a ediție Eurovision Song Contest

Săptămâna aceasta vom asculta primele melodii și vom vedea primul spectacol al sezonului de selecție națională Eurovision 2022.

Cu 28 de săptămâni pana la Eurovision Song Contest 2022 de la Torino, Italia, săptămâna aceasta au fost dezvăluite primele melodii din cursa pentru cea de-a 66-a ediție Eurovision Song Contest. Pe 27 octombrie (cel mai târziu) ERR va dezvălui artiștii și melodiile care vor concura la Eesti Laul 2022.

Până la 40 de melodii vor fi selectate pentru a concura în Eesti Laul 2022, cu un juriu care ascultă "în orb" toate înscrierile. Un număr egal de melodii în limba estonă și engleză/multilingve vor fi alese pentru a concura în spectacole. Împărțirea celor 40 de cântece pentru sferturile de finală va fi dezvăluită în noiembrie.

Sâmbătă, Israel va difuza prima emisiune The X Factor Israel. The X Factor Israel începe pe 30 octombrie la ora 20:30 CET, primul episod va prezenta primele audiții pentru spectacolul care a avut loc la începutul acestui an.

Celelalte evenimente care au loc în această săptămână sunt:

** Serbia – Dezvăluirea înscrierilor la Concursul Cântecului Eurovision pentru Juniori 2021

** Rusia – Finala Națională Junior Eurovision 2021 înregistrată pe 26 octombrie, emisiunea va fi difuzată pe 30 octombrie

** Spania – Benidorm Fest – Perioada de inscrieri se închide pe 30 octombrie

** Georgia – Ranina – Semifinală