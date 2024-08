Prim-balerinul Valentin Stoica, la „Interviurile TVR Cultural”: Baletul a fost o surpriză din partea părinților mei | VIDEO

TVR Cultural redifuzează, sâmbătă, 3 august, de la ora 22.30, dialogul Ioanei Pavel cu prim-balerinul Valentin Stoica, înregistrat în cadrul „Interviurilor TVR Cultural”.

Uneori, parcă pluteşte pe scenă, se desprinde de ea cu o lejeritate din lumea basmelor, alteori, cu o mare uşurinţă, dublată de o tehnică impecabilă, paşii lui se succed cu o rapiditate uluitoare. Valentin Stoica este prim-balerin al Operei Naţională din Bucureşti. Aici dansează din 2007.

Colaborarea cu instituția avea să înceapă undeva mult mai devreme, încă de pe vremea în care Valentin Stoica era elev. Acolo a crescut din punct de vedere profesional şi oferă mai departe generaţiilor care îi urmează din tainele baletului clasic şi contemporan.

„Baletul a fost o surpriză din partea părinților mei, eu venind acasă de la școală, s-au întâlnit cu profesorul care acum a plecat la Domnul, i-au spus: «Avem doi băieți». El a răspuns: «Aveți doi băieți? Ar trebui să îi aduceți la „Capsali”» (Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din București, n.r.). Au zis: «Unul dintre ei este talentat. Îi place să danseze întotdeauna prin casă». Zis și făcut. M-am întâlnit cu acest domn profesor și a făcut o primă audiție și i-a plăcut de mine, mi-a văzut mobilitatea, ritmica și pofta de dans și mi-a spus «haide repede la liceu, că începem noul an, adu-ți repede dosarul» .

Părinții mei se aflau în imposibilitatea de a retrage dosarul de la școala la care mă aflam și m-au forțat să ajung repede la coregrafie.

Am luat examenul cu brio și primul an, vreau să vă spun, a fost cel mai mare chin din viața mea - să renunț la bicicletă, să renunț la sărit de pe garaje, la v-ați ascunselea, să stai până târziu și tot felul de bucurii ale copilăriei - bănuiesc la o viață normală, mergând la o școală simplă.

Ioana Pavel: Ce mentor ai avut? Model poate?

Model - în primii ani ani și poate și acum - întotdeauna l-aș aduce în imagine pe Misha - pe Mikhail Baryshnikov.

Ioana Pavel: Cât ai avut sprijinul părinților pentru a continua cu baletul?

Părinții mei au fost baza dintotdeauna, a fost sută la sută pentru mine

Ioana Pavel: Să ne gândim la momentul pe care orice mic artist îl așteaptă: când ai ieșit pentru prima dată pe scenă și cu ce emoții?

Chiar aici, la Operă. Emoțiile - îmi amintesc - au fost maxime, îmi amintesc, și acum am materialul video și eram atât de emoționat, cu o zi înainte de spectacol treceam la ora de iarnă și eu am fost cel care am întârziat o oră pentru simplu fapt că nu am dat ora acolo unde trebuia și îi așteptam pe părinții mei să mă aducă aici”.

Urmăriți ediția mai jos:

Echipa

Realizator: loana Pavel

Producător: Aimee D'Albon

Cameramani: Mihai Florea si Dan Gheorghe