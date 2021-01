Preselecţii în 6 oraşe pentru sezonul 6 „Vedeta populară”

Din 2 februarie, Iuliana Tudor îi aşteaptă pe românii talentaţi, iubitori de folclor şi pasionaţi de tradiţiile neamului românesc, la castingurile organizate în Craiova, Caransebeş, Sibiu, Bistriţa, Piatra Neamţ şi Bucureşti.

Iuliana Tudor şi echipa emisiunii pornesc din nou în căutarea celor mai buni interpreţi de muzică populară. Craiova, Caransebeş, Sibiu, Bistriţa, Piatra Neamţ şi Bucureşti sunt oraşele în care Iuliana şi echipa sa organizează, începând cu 2 februarie, preselecţii pentru sezonul al şaselea al talent show-ului de folclor de la TVR 1.

„Ne pregătim de un nou sezon Vedeta populară, după ce am difuzat sezonul 5, realizat în pandemie şi care a avut un succes extraordinar şi neaşteptat, având în vedere condiţiile în care am realizat filmările. Ne dorim ca tot mai mulţi pretendenţi la titlul de Vedeta populară să vină la casting fără teamă şi cu încredere că pot reuşi. Ca echipă, ne bucură întâlnirea cu oameni talentaţi şi am dovedit deja că, indiferent de rezultatul lor din concurs, îi vom ţine aproape pe cei mai buni şi le vom susţine carierele, în buna tradiţie a Televiziunii Române, care creează, iată, şi astăzi, generaţii noi de artişti, promotorii de mâine ai culturii tradiţionale româneşti. Succes tuturor şi abia aştept să ne cunoaştem!", îi încurajează Iuliana Tudor pe toţi cei care doresc să îşi croiască un drum în folclorul românesc.

Şi pentru a participa la sezonul şase, concurenţii trebuie să demonstreze că ştiu folclor, că au voce şi dorinţa de a face publicul să se emoţioneze la muzica lor. Pe lângă titlul de Vedeta populară, câştigătorul concursului va intra şi în posesia marelui premiu de 100.000 lei.

Chiar dacă sunt începători sau au deja experienţa scenei, concurenţii pot veni la preselecţiile pentru sezonul al şaselea Vedeta populară după următorul program:

2 februarie 2021, orele 10.00-18.00 – Preselecţie CRAIOVA (Sediul TVR)

4 februarie 2021, orele 10.00-18.00 – Preselecţie CARANSEBEŞ (Casa de Cultură „George Suru”)

6 februarie 2021, orele 10.00-18.00 – Preselecţie SIBIU (Centrul Judeţean „Cindrelul-Junii” Sibiu)

8 februarie 2021, orele 10.00-18.00 – Preselecţie BISTRIŢA (Centrul Cultural Dacia)

10 februarie 2021, orele 10.00-18.00 – Preselecţie PIATRA NEAMŢ (Sala Calistrat Hogaş a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”)

12 februarie 2021, orele 10.00-18.00 – Preselecţie BUCUREŞTI (Sediul TVR)

13 februarie 2021, orele 10.00-18.00 – Preselecţie BUCUREŞTI (Sediul TVR)

În fiecare dintre locaţiile amintite se vor respecta cu stricteţe regulile impuse de autorităţi pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a preselecţiei.

Regulamentul concursului poate fi accesat pe www.tvr.ro, la pagina emisiunii Vedeta populară.