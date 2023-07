Premiile „Ficțiunea”, care răsplătesc sincretismul în creație, decernate recent. Mircea Cărtărescu, premiat pentru „Theodoros”: Am mari așteptări în privința acestui roman | VIDEO

Scriitorul Mircea Cărtărescu a fost premiat pentru cel mai bun personaj literar din 2022, în cadrul Galei „Ficțiunea”, organizată de Asociația Creatorilor de Ficțiune și revista „Ficțiunea OPTm”. Alături de el, au fost premiați și Adi G. Secară. pentru poemele sale, Eugen Jebeleanu, pentru montarea „Pescărușului” lui Cehov, la TNB, sau fotografa Dana Ștefănescu.

Gala „Ficțiunea”, ajunsă la cea de-a doua ediție, recompensează exprimările de tip sincretic în creație, trecând peste granițele tradiționale.

„Ne-am dat seama că trăim o perioadă de amestec al genurilor, de disipare a granițelor dintre arte. Această asociație este una a artei hibride, care cuprinde, de-asta i-am și zis „a creatorilor de ficțiune” - ușor tautologic - pentru că este vorba despre o mulțime de meserii care ating arta, există creatori de conținut artistic în online, există fotografi care merg spre artă.

Am adunat toate aceste creații sub umbrela acestei Asociații a Creatorilor de Ficțiune”, a explicat scriitoarea Doina Ruști, președinta Asociației Creatorilor de Ficțiune (ACF), pentru Jurnalul Cultural. Citiți aici și editorialul Doinei Ruști pe tema acestor premii, publicat în revista „Ficțiunea”.

Directoarea revistei „Ficțiunea OPTm”, Cristina Bogdan, a arătat că această gală a pornit de la ideea de a așeza „această pleiadă de manifestări artistice sub aceeași cupolă”: „Ne-am gândit să găsim un context în care să încercăm să ștergem cumva granițele dintre arte, să nu mai existe această delimitare clară între literatură, artele cinematografice, teatru, artele plastice”.

Între cele șapte premii acordate în cadrul Galei „Ficțiunea”, s-a numărat și premiul pentru cel mai bun personaj literar, acordat lui Mircea Cărtărescu pentru Theodoros.

„Acest grup din jurul revistei Ficțiunea este un grup mai neconvențional; și premiile sunt date pentru alte categorii decât se dau premiile în general - pentru categorii ficționale, pentru categorii de teorie artistică și literară; este o idee foarte bună. Eu am mari așteptări în privința acestui roman de aici încolo, el va începe să fie tradus și va fi publicat într-un an și jumătate sau doi în toate limbile de circulație mare și am credința că el va răzbate și în lume”, a declarat Cărtărescu, pentru Jurnalul Cultural.

Lista câștigătorilor:

1. Pentru categoria „Stil artistic rafinat și ingenios”, se acordă premiul lui Adi G. Secară, pentru volumul Horodok (poeme), Eikon, 2022.

2. Categoria „Creație hibridă - cu valoare de manifest” este cel mai bine reprezentată de Eugen Jebeleanu, prin montarea Pescărușul (Cehov), TNB.

3. Alina Grigore, cu filmul „Blue Moon”/„Crai nou” (film), scenariu și regie, primește premiul pentru „Ficțiune psihologică, cu impact social”.

4. Cel mai bun personaj este Theodoros din romanul omonim al lui Mircea Cărtărescu.

5. La categoria „Cel mai bun final de operă”, premiul se acordă lui Alexandru Lamba, pentru romanul „Șapte virtuți deșarte și o păcătoasă”, Litera, BPC, 2022.

6. La categoria „Ficțiune de popularitate”, Dana Ștefănescu primește premiul, pentru fotografie urbană.

7. Premiul special al revistei Ficțiunea OPTm îi este acordat lui Dan-Mircea Cipariu, pentru volumul de versuri „Meta-Vers”.

În cadrul Premiilor „Ficțiunea”, au fost premiate și cele mai bune 10 povestiri publicate în Ficțiunea, în 2022:

1. Rodica Bretin - A opta moarte, 131 / 43 (serie nouă) / 26 septembrie, 2022

2. Cristi Nedelcu - Semnul, nr. 126 / 38 (serie nouă) / 15 august, 2022

3. Ionuț Chiva - Toamnă de august, 124 / 36 (serie nouă) / 1 august, 2022

4. Dana Dumitru - Vilomah, nr. 126 / 38 (serie nouă) / 15 august, 2022

5. Roxana Dumitrache - Gropița, nr. 123 / 35 (serie nouă) / 25 iulie, 2022

6. Allex Trușcă - Nu mai clipi, nr. 107 / 19 (serie nouă) / 14 martie, 2022

7. Andrei Ungureanu - Chindie, nr. 105 / 17 (serie nouă) / 28 februarie, 2022

8. Andrei Simuț - Lagărul digital, nr. 104 / 16 (serie nouă) / 21 februarie, 2022

9. Roxana Ruscior - Marin Constantin, nr. 101 / 31 ianuarie, 2022

10. Alexandru Lamba - Pe muchie de lamă de ras, 100 / 13 (serie nouă) / 24 ianuarie, 2022

Gala „Ficțiunea” a fost organizată de Asociația Creatorilor de Ficțiune (ACF) & revista Ficțiunea OPTm, în parteneriat cu ARCUB, Primăria Capitalei și Muzeul Municipiului București.

Componența juriului de anul acesta a fost: Liviu G. Stan (scriitor), Adriana Irimescu (actriță), Ligia Pârvulescu (scriitoare), Cristina Bogdan (conf. univ. dr., antropolog), Ciprian Handru (doctorand, Școala Doctorală Litere) și Ileana Marin (prof. univ. dr.).

În imagine: Ioana Nicolaie, Mircea Cărtărescu și Doina Ruști. Sursă: Revista „Ficțiunea”