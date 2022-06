Premieră TVR 1: documentarul Speranţă şi teamă: cum au schimbat pandemiile lumea

Co-producţia Marea Britanie-SUA-Spania din anul 2021 se vede la TVR 1 joi seară, pe 23 iunie, de la ora 21.10.

Covid 19, pandemia care a lovit cu un impact atât de devastator în primele luni ale anului 2020, este doar cea mai recentă dintr-un lung șir de molime ce au devastat și, în unele cazuri, au distrus societățile de-a lungul timpului. Ca toate pandemiile, Covid-19 a fost declanșat de interacțiunea umană cu lumea animală. Cauzele, simptomele, impactul şi soluţiile găsite pentru această boală sunt cercetate de documentarul „Speranţă şi teamă: cum au schimbat pandemiile lumea” (HOPE AND FEAR: HOW PANDEMICS CHANGED THE WORLD, Regatul Unit-SUA-Spania, 2021), difuzat joi, 23 iunie, de la ora 21.10, la TVR 1.

Louis Pasteur în laboratorul său din Paris

Filmul analizează circumstanțele care au cauzat aceste boli - fie că este vorba de igienă, sărăcie, supra-populare, urbanizare sau extinderea orașelor - și modul în care călătoriile au afectat transmiterea lor rapidă - ducând la pandemii.

mască medicală în timpul ciumei - sec. al XVII-lea

De asemenea, filmul eplorează simptomele acestor boli și impactul lor - fie că e vorba de Moartea Neagră - ciuma bubonică - ce a costat 100 de milioane de vieți în Europa secolului al XIV-lea, ori pandemia de variolă transmisă de europeni, care a distrus comunitățile indigene din Americi, Pacific și Australia, între secolele al XV-lea şi al XVIII-lea. Marea Ciumă din secolul al XVII-lea și focarul de gripă spaniolă de la sfârșitul Primului Război Mondial au fost la fel de devastatoare în Europa.

placă memorială din timpul Marii Ciume, Londra

Măsurile de carantină au fost introduse și dezbătute pe scară largă în urmă cu 700 de ani, iar acum, în secolul XXI, eficacitatea lor este din nou dezbătută.

groapă comună din timpul ciumei, Londra

Știința, care a căutat și a găsit remedii și vaccinuri pentru vechile boli, este din nou în căutarea altor măsuri, în timp ce lumea caută soluții la o criză care îi amenință însuși modul de viață.

spital în timpul gripei spaniole

