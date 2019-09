Premieră TVR 1: a treia serie „Izolaţi în România”, din 2 octombrie

Vom cunoaşte locuri şi oameni pe care nu i-am mai văzut, dar vor fi şi întâlniri cu personaje deja cunoscute din seriile anterioare, oameni pentru care semenii lor au urcat să taie lemne ori să ducă o pâine. De miercuri, ora 22.00, la TVR 1.

O nouă serie de reportaje Izolaţi în România, a treia, ne va duce în locuri în care nu am mai fost şi la oameni pe care telespectatorii nu i-au mai văzut. Cele 12 noi episoade ne vor arăta şi schimbările produse de oameni pentru a-i ajuta pe cei rămaşi să trăiască în vârf de munte sau în locuri greu accesibile din România. Primul episod – miercuri, 2 octombrie, ora 22.00, la TVR 1.

„Uneori am mai bătut şi la o uşă dragă, pe unde nu am mai fost demult. De câteva ori, am fost cu oameni buni, telespectatori care au urcat să taie lemne ori să ducă o pâine.

Da, sunt emoţii mai mari acum. Pentru că şi eu voi afla deodată cu telespectatorii, cât e de bine...” – ne-a mărturisit Dite Dinesz, realizatoarea seriei, care face echipă cu Marius Danic, operator şi Constantin Buţă, reporter.

De ce a plecat din nou la drum? Ne răspunde tot Dite Dinesz: „Fiindcă ştiam că ei mai sunt acolo sus, că mai sunt cătune unde nu am ajuns şi fiindcă ei ne fac bine. Ei, de la capătul potecilor, ştiu să ne facă bine, doar apărând pe ecran. Vieţile lor au ce nu avem noi. Pe alocuri se transformă în medicamentul care ne ia durerea de lume. Durerea de zi cu zi, despre care noi credem că e capătul lumii. Iar ei, care chiar stau la capătul lumii, niciodată nu vor avea această durere. Gânduri şi tristeţi au şi ei, dar se bucură că ni le pot spune şi de aceea îmi face bine să ştiu că urcăm din nou la ei”.

„Dacă nu e cum trebe, e bine cum e!”

O nouă serie Izolaţi în România e pentru echipa de realizatori de la TVR Timişoara „ceva ce mai trebuia spus”. Sau poate ceva ce nu a fost înţeles pe deplin şi acum îl caută din nou. „Fiindcă Izolaţi în România e o căutare. Şi îţi asumi că nu ştii drumul sau ce e la capăt.

E cumva şi o mare bucurie! Peste tot, oameni care vor să ajute. Emisiunea aceasta nu e doar o serie tv, e o stare înspre bine, pornită de oamenii simpli şi blânzi de la capătul potecilor.

Dar orice răspuns am primi urmărind seria, să credeţi în răspunsul acesta: Dacă nu e cum trebe, e bine cum e!”, a mai spus Dite Dinesz, citând un interlocutor al ei.

Episodul 1 – Pe poteci din Munţii Trascău şi Muntele Găina

„Oameni din cătune diferite au ceva în comun: timpul şi regulile acelui timp. Fiecare pare venind din altă lume şi ascultându-i te duci cu gândul la ce nu ştim noi. Sau ce nu am trăit noi şi niciodată nu vom mai avea cum să trăim ca ei”.

În primul episod Izolaţi în România – miercuri, 30 septembrie, la TVR 1 facem cunoştinţă cu Treja „o minune cu chip de om”. Energică, la peste 90 de ani. Coboară o potecă abruptă, după pâine. „Dar drumul acesta e marea bucurie că se întâlneşte cu oameni. Ce ştiu eu - zice ea. Să ţes, să cos. Nu mare lucru! Filmam şi ne trimitea jos, de teamă că o să pierdem poteca, că e prea greu şi mult pentru noi. Filmam cu drona şi ridica bastonul către ea. Îl adusesem pe bată-l Crucea”.

În Duminica TOMII, echipa a trecut muntele şi ajunge la Tecşeşti, unde se adună oameni din toate cătunele. Că e duminică şi aici au biserică nouă. Cum i-au găsit reporterii TVR, vedem miercuri, 2 octombrie, de la ora 22.00, la TVR 1.

Undeva lângă Râmeţi, În Valea Uzei, unde de asemenea călătorim în primul episod, sunt tot mai puţini oameni. Şi cei care au rămas muncesc cât pentru un sat întreg, ca şi cum le-ar ţine locul.

„Nu plecăm până nu o auzim pe Maria cum descântă. Dincolo de orele multe la muncă, le place să joace şi să descânte. Şi ei se simt fericiţi că au cui descânta, la TVR” (Dite Dinesz, realizatoarea seriei Izolaţi în România).