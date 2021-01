Premieră la TVR 2: filmul "Copilul furtunii"

Sâmbătă, 23 ianuarie, de la ora 20.10, nu pierdeţi un film australian emoţionant realizat în 2019 după nuvela „Storm Boy”.

COPILUL FURTUNII (STORM BOY – Australia, 2019) PREMIERĂ

Regia: Shawn Seet

Cu: Geoffrey Rush, Finn Little, Jai Courtney, Trevor Jamieson

Din biroul său modern din Adelaide, omul de afaceri Michael Kingley se pregăteşte să ia o decizie care ar permite unei companii miniere să distrugă o parte din zona de coastă unde el însuşi a copilărit, în sudul Australiei. Copleşit de amintiri, Michael îşi rememorează copilăria petrecută împreună cu tatăl său într-un sătuc de pe malul oceanului.

Viaţa lor, tristă şi izolată după pierderea mamei şi a surorii băiatului, s-a schimbat definitiv în ziua în care Michael – poreclit Storm Boy – a găsit pe plajă trei pui orfani de pelican. Prin îngrijirile lui, micuţele păsări s-au transformat în trei pelicani blânzi şi maiestuoşi, unul dintre ei, botezat Domnul Perceval, devenind cel mai bun şi mai credincios prieten al copilului.

Protagonist este Geoffrey Rush, actorul australian deţinător al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor în anul 1997 şi primul Președinte al Academiei Australiene a Artelor de Cinema și Televiziune (AACTA). În legătură cu acest film, Rush declara cu umor presei: „pentru că am interpretat un pelican în filmul „În căutarea lui Nemo”, am crezut că acum mi se oferă onorantul rol al „Domnului Perceval”. Dar după ce am primit scriptul mi-am dat seama de eroare; primisem doar rolul unui om bătrân...”

Filmul este o a doua ecranizare a nuvelei „Storm Boy” a scriitorului australian Colin Thiele, la aproape jumătate de secol distanţă de primul film care a avut un mare succes. Acum, povestea emoţionantă a rămas aceeaşi dar filmul aduce o altă abordare „nouă şi proaspătă, care să ducă mesajul către noua generaţie”- aşa cum declara regizorul Shawn Seet.

Mai mult, la realizarea filmului a contribuit financiar şi Guvernul Australian (cu jumătate de milion de dolari) pentru că povestea aduce în atenţia lumii întregi habitatul unic din sudul Australiei, unde protecţia bazinului Murray Darling acum este cu mult mai actuală decât în anii 70 când a fost produsă aici prima ecranizare.