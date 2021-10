Povestea unei melodii de legendă, „Hanul lui Manuc”

Invitat în emisiunea ”Femei de 10 bărbați de 10”, de sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 15:00, Mircea Vintilă a pornit pe firul amintirilor și a dezvăluit cum a scris câteva dintre melodiile sale de 10, pe versurile poetului Adrian Păunescu.

De „Hanul lui Manuc” din București a auzit toată lumea și, mai mult ca sigur, cei mai mulți au și vizitat locul încărcat de istorie din Centrul vechi. În urmă cu două secole, hanul găzduia oamenii politici ai vremii, iar acum este singurul han tradițional din Europa. Și mai este ceva, titlul uneia dintre cele frumoase melodii folk românești, lansate cu peste patru decenii în urmă, de Mircea Vintilă.

Invitat în emisiunea ”Femei de 10 bărbați de 10”, de sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 15:00, Mircea Vintilă a dezvăluit că melodia sa de 10, pe versurile poetului Adrian Păunescu, a fost scrisă chiar la o masă din localul ”Hanul lui Manuc”. După un concert, alături de câțiva prieteni, artistul s-a oprit să servească cina. Comandase clătite flambate, iar clădirea veche i-a fost sursă de inspirație. Tot atunci, interpretul a mai scris și o altă piesă celebră din repertoriul său, ”Un' te duci tu, mielule?”.

Pentru Mircea Vintilă, care în acea vreme era student la Facultatea de construcții, melodia ”Hanul lui Manuc” a însemnat debutul pe micul ecran. Amintirile nu s-au oprit aici, iar invitatul Marinei Almășan a mai vorbit cu umor și nostalgie despre tânăra care i-a fost muză a unei alte celebre melodii, Miruna.

„Într-una dintre primele mele emisiuni, prin anii ‘90 (aveam douăzeci și ceva de ani și eram soldat in oastea lui Tatulici), șeful meu îl invitase la “Veniți cu noi pe programul 2” pe Mircea Vintilă. Emisiunea se transmitea de la Hanul lui Manuc, deci artistul a apărut în debutul ei și a interpretat nemuritorul său cântec, “Hanul lui Manuc”. Eram în primul meu an de TVR și ….mi s-a părut atât de Wow! să-l văd de aproape pe artist, ba chiar să-i pun și o întrebare - n-o mai țin minte! - în direct! De atunci l-am avut invitat, pe “Cioculeț”, de câteva zeci de ori, în emisiuni și, ori de câte ori am putut, l-am rugat să-mi cânte “Hanul lui Manuc”. A rămas pentru mine una dintre “amprentele” inceputurilor mele, in TVR”, a spus Marina Almășan.

