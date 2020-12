Poveste magică de Crăciun, la TVR 1

Vom râde și ne vom emoționa, vom fredona colinde și vom juca, vom intra în lumea copilăriei și vom sta la masa de sărbătoare. În perioada Crăciunului, TVR 1 ne va delecta cu programe în premieră, filme şi emisiuni de divertisment, concerte şi emisiuni pentru copii.

Telespectatorii de toate vârstele şi din toate colţurile ţării se vor lăsă cuprinşi de magia sărbătorilor de iarnă urmărind emisiuni şi ediţii speciale ale programelor postului TVR 1 - Izolaţi în România, Bine faci, bine găseşti!, concerte speciale de Crăciun – Noi suntem români!, Silent Night, John Williams live in Vienna, programe stand-up comedy, dar şi pentru copii – emisiunea Alina şi picii ei, spectacolul Operei Comice pentru Copii, Poveste de Crăciun, tronsoane de filme şi animaţii, precum şi filme cu tematică de Crăciun. Iată câteva dintre programele pe care TVR 1 le oferă telespectatorilor săi în perioada 23-27 decembrie (ordonate cronologic).

23 decembrie

De la ora 22.00, într-o ediţie specială Adevăruri despre trecut, la TVR 1 ne aducem aminte sau aflăm pentru prima dată despre Moş Gerilă. Sărbătoarea Crăciunului nu era recunoscută și nici celebrată de regimul comunist întrucât partidul avea o doctrină atee. Obiceiul darurilor însă era păstrat, iar Moș Crăciun avea un înlocuitor care îi semăna destul de bine: personajul Moș Gerilă. Ce daruri se obișnuiau în acele timpuri, cum sărbătoreau românii Crăciunul la oraș, dar și în mediul rural, având în vedere că statul comunist nu acorda zi liberă pe 25 decembrie, cum și de unde făceau rost de brad sunt doar câteva întrebări la care documentarul „Ultimul Moș Gerilă”, realizat de Carmen Bărbulescu, va răspunde. Filmul cuprinde, printre altele, fragmente din arhiva de aur a TVR cu Toma Caragiu și Stela Popescu întruchipând personajul Moș Gerilă. Participă la această ediție invitații: Hanno Hoefer (Nightlosers), actorii George Robu și Ligia Stan, Laura Sgârcitu, manager cultural.

24 decembrie – Ajun de Crăciun

Muzică, dans, culoare, strălucire, în spectacolul „Poveste de Crăciun”, la TVR 1

Cu spiriduşi cântăreți, reni balerini, cete de colindători și, bineînțeles, cu personajul principal, Moș Crăciun avem întâlnire la TVR 1 pe 24 decembrie, ora 12.00, în spectacolul „Poveste de Crăciun 2020”, pus în scenă de Opera Comică pentru Copii. Vom fi martori la călătoria magică din Laponia spre România, prin Danemarca, Franța, Statele Unite ale Americii, Anglia și Germania, dar și prin sate și orașe din țară, pentru ca, la final, Moș Crăciun să poposească în Căsuța lui din București, ca în fiecare an, la Târgul „Poveste de Crăciun” de la Opera Comică pentru Copii.

Noi secrete din gastronomia românească ne vor fi dezvăluite pe 24 decembrie, ora 13.30 la Guști! Și apoi mănânci – cu chef Alex Petricean. Pentru că Sărbătorile se petrec în familie, chef Alex Petricean l-a invitat în bucătăria sa, pentru ediția „Guști! Și apoi mănânci” din Ajunul Crăciunului pe tatăl său, Alexandru-Ștefan. Masa de lucru pe care Alex Petricean pregătește în fiecare zi mâncăruri gustoase se umple de cârnații preparați de tatăl său în acest an, după o rețetă diferită de clasica modalitate de a găti acest preparat, dar și cu un cheesecake cu aluat făcut din... cozonac.

Premieră TVR 1: Alina și picii ei, din 24 decembrie, ora 16.15, la TVR 1

Cu puțin timp înainte ca Moșul să își înceapă călătoria pe la casele tuturor copiilor cuminți, pe 24 decembrie, de la 16.15, cei mici, dar și cei mari pot alege să petreacă o oră alături de Alina și picii ei, la TVR 1. Premiera pe care principalul post al Televiziunii Române o propune în Ajun de Crăciun este o emisiune pentru întreaga familie, ce încurajează într-un mod hazliu și educativ, spontaneitatea și creativitatea copiilor, oferindu-le totodată și adulților șansa de a redescoperi farmecul copilăriei. Gazdă ne este Alina Sorescu, iar alături de ea – copiii din trupa ei de muzică „Picii lu’ Soreasca”. La rândul ei artist încă din copilărie, Alina ne explică ce vom vedea la „Alina și picii ei”: „Eu și trupa mea de copii Picii lu’ Soreasca vom cânta și vom fi gazde pentru un invitat artist. În după-amiaza de Ajun, o avem invitată pe Paula Seling. Ne-am lansat la același festival, în 1996, și ne apreciem una pe alta încă de când eram copile. Vom povesti despre Crăciun, despre amintiri din copilărie și vom sărbători și ziua ei de naștere împreună.”

Anul 2020 ar trebui să rămână în istoria fiecăruia dintre noi ca anul în care ne-am dorit binele mai mult ca oricând și am apreciat parcă altfel ajutorul primit de la ceilalți. Dana Deac a călătorit, din nou, în România binelui pentru a descoperi câteva portrete ale unor oameni care săvârșesc binele în mod firesc - Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, Dan Perjovschi, Lorita Constantinescu, Adriana și Virgil Scripcariu, Wargha Enayati și Mihai Covaliu. În Ajun de Crăciun, de la ora 18.30, le vom putea urmări într-o nouă ediţie a emisiunii Bine faci, bine găseşti, realizator şi producător Dana Deac.



Iuliana Tudor prezintă programul de colinde Nu uita că ești român la TVR 1 – 24 decembrie, ora 21.00 și 25 decembrie, ora 18.25

„Venim cu drag în casele dumneavoastră în seara de Ajun să vestim naşterea pruncului Iisus… Primiţi cu colinda?”, întreabă Iuliana Tudor în prag de Crăciun, alături de câteva dintre marile nume ale folclorului românesc și de membrii Ansamblului Junii Sibiului. Programul special de colinde „Nu uita că ești român” începe la TVR 1 pe 24 decembrie, de la ora 21.00 și continuă în ziua de Crăciun, de la 18.25. Într-o atmosferă de poveste, la Gura Râului în judeţul Sibiu, alături de gazdele Junii Sibiului, ascultăm colinde tradiţionale româneşti interpretate de mari vedete ale folclorului nostru, precum şi de grupurile de colindători sosite din întreaga ţară.

25 decembrie – Ziua de Crăciun

Colindăm, desfacem cadouri şi ne bucurăm împreună în ediţia specilă, de Crăciun, a matinalului TVR 1! Cei curioşi să afle ce cadouri a lăsat Moşul sub brad şi se trezesc devreme în Ziua de Crăciun, pot trage cu ochiul şi la ce se întâmplă la matinalul TVR 1, Cu capu-n zori, care începe tot la ora 7.00: simpaticii Liza şi Fere, Bianca, Angie şi Mădălina ne invită să petrecem o dimineaţă veselă, plină de surprize şi cadouri, alături invitaţii lor speciali: Fuego, Stela Enache, Ionuţ şi Doiniţa Dolănescu, Paula Seling, Narcisa Suciu.

De la ora 09.45, în ediţia specială Universul credinței, la TVR 1, telespectatorii vor putea viziona în direct Slujba de Crăciun. De Crăciun, ne dorim să îi avem alături pe cei dragi inimilor noastre, să petrecem cu ei sărbătoarea Nașterii Domnului. Pe 25 decembrie, de la 9.45, îl vom întâlni pe cel mai cunoscut artist al muzicilor tradiționale din România și, în acelaşi timp, îndrăgit jurat la „Vedeta populară”. Maestrul Grigore Leșe se va afla alături de Andrei Victor Dochia și Răzvan Bucuroiu în studioul TVR 1, la ediția specială „Universul credinței”, chiar la transmisiunea în direct a slujbei de Crăciun. De la el vom afla cum se colindă în Maramureș, cum arată bucuria marii sărbători, care sunt tradițiile și obiceiurile acestei zile unice.

Ediţia Tezaur folcloric, de la ora 12.00, tot la TVR 1, ne propune să ascultăm „Colinda Cerbilor”, într-o filmare care-l prezintă pe îndrăgitul Ioan Bocşa interpretând celebrul colind într-un peisaj mirific de iarnă. Videoclipul este realizat cu participarea actorilor Lucreţia Orga, Ioan Josan şi a Ansamblului „Icoane” al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca.

„În cătunele lor, Crăciunul nu e despre dorințe. E o seară cu cer plin de sens!”

Pentru toţi telespectatorii iubitori de Izolaţi în România, anul acesta și în numele telespectatorilor TVR 1, echipa de realizatori ai seriei documentare a urcat cu de toate la ei... iar în 25 decembrie, de la 19.20, la TVR 1, într-o ediţie de Crăciun Izolaţi în România vom afla ce înseamnă dorința în munți.

„În cătunele lor, Crăciunul nu e despre dorințe. E o seară cu cer plin de sens. Spre care te uiți și aștepți o clipă să vină şi să șteargă zilele când, prea obosit fiind, ai pierdut cerul.

Noi de acasă, din fața ecranelor, căutăm ferestre spre a vedea cerul Crăciunului. Fiecare om de pe munte e o fereastră. Îl asculți şi ești mai aproape... Şi îi faci un dar, e nevoia lui, fiindcă omul aici, în munte, atât are: nevoi...” - Dite Dinesz, realizatoarea seriei documentare.

Încheiem ziua de Crăciun cu hotote de râs. La TVR 1, de la 23.15, cinci artişti - Marius Gheorghiu, Magda Chihaia, Cristi Poe, Cristina Strecopitov, Vlad Gălăţianu - trăiesc Un Crăciun de tot râsul! Vom râde garantat la show-ul special de comedie, în care tradiţiile Crăciunului devin momente de stand up comedy, parodii muzicale, poezie comică şi magie.

26 decembrie – A doua zi de Crăciun

Fanii Star Wars şi ai muzicii de film vor fi răsfăţaţi sâmbătă, pe 26 decembrie, când TVR 1 le oferă câteva ore fie în compania eroilor preferaţi, fie alături de celebrul compozitor de muzică de film John Williams (de altfel şi autorul muzicii filmelor Star Wars), celebrat la Musikverein în Viena. Astfel, de la 09.50, TVR 1 difuzează animaţia Războiul stelelor: războiul clonelor (STAR WARS: THE CLONE WARS – SUA, 2008), în regia lui Dave Filoni. Acţiunea are loc după evenimentele din filmul „Războiul stelelor: Episodul II - Atacul clonelor". Anakin Skywalker şi ucenicul lui, Ahsoka Tano, sunt angajaţi de Jabba the Hutt să-l găsească pe fiul acestuia, care a fost răpit.

Apoi, de la ora 11.40, ne delectăm cu Concertul special al Filarmonicii din Viena - John Williams Live in Vienna. În 2020, orchestra Filarmonicii din Viena l-a celebrat pe multipremiatul compozitor de muzică de film John Williams, invitandu-l la pupitrul său pentru a-și dirija propria muzică. Solistă a fost violonista Anne Sophie Mutter, iar programul pe care telespectatorii îl vor urmări conține unele dintre cele mai cunoscute teme muzicale scrise de John Williams, din filme de mare succes, precum Războiul stelelor, seria Harry Potter, Fălci, Jurassic Park, E.T. Extraterestrul sau Indiana Jones.

Între lucrări, copleşit de evenimentul dedicat lui, John Williams a vorbit publicului aflat în Sala de Aur de la Musikverein (locul unde se desfășoară an de an și Concertul de Anul Nou de la Viena), subliniind emoția pe care o resimte, fiind sărbătorit de una dintre cele mai bune orchestre din lume.

Seara, de la 21.10, la TVR 1 urmărim concertul extraordinar „Silent Night”, un program de cântece de Crăciun din repertoriul internaţional şi colinde româneşti, reinterpretate într-un stil original de îndrăgiţi artişti români din diferite zone muzicale. Vom petrece o seară de poveste, alături de Orchestra Simfonică Bucureşti şi Big Band-ul Radio, dirijor Andrei Tudor, grupul vocal „Acapella”, corul de copii „Sunetul Muzicii”, precum şi de îndrăgiţii interpreţi: Loredana, Monica Anghel, Luminiţa Anghel, Paula Seling, Irina Baianţ, Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Andrei Lazăr, Ionuţ Ungureanu şi Aurelian Temişan.

27 decembrie

Într-o atmosferă de aleasă sărbătoare, tineri şi mari interpreţi ai folclorului românesc ne aduc la TVR 1 cântecele lor, de la ei de acasă, în ediţia specială Tezaur folcloric, „Dă, Doamne, la lume bine!”. De la ora 13.05, melodiile interpretate de Viorica Flintaşu, Gheorghe Turda, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Mariana Lungu, Aneta Stan, Taraful lui Streaţă din loc. Melineşti, jud. Dolj, Polina Gheorghe, Valeria Arnăutu, Mitriţă Creţu, Angela Săftoiu, Alexandru Pugna, Florentina şi Petre Giurgi, Mirela şi Dani Florea, Maria, Beatrice Băndoiu, Ovidiu Homorodean, Sebastian Stan, Cristian Fodor, Ana Maria Iona Oprişan, Aura Bonchiş bucură casele românilor, în această minunată perioadă a anului.

Cele mai frumoase momente ale Festivalul Ioan Macrea, pe 27 decembrie, ora 21.10, la TVR 1

Și în acest an, Iuliana Tudor ne aduce cântecul și dansul popular, sărbătoarea și bucuria în case, de Crăciun. Ediția din acest an a Festivalului Naţional de Folclor Ioan Macrea este una specială, menită să ne aducă împreună, suflet lângă suflet, prin cântec și joc popular românesc. Pe 27 decembrie, de la ora 21.10, vom revedea cele mai frumoase momente, prezentate la edițiile anterioare ale festivalului, de ansambluri folclorice din întreaga țară. Această ediție „altfel” este organizată de Consiliul Județean Sibiu și de Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale „Cindrelul - Junii Sibiu”.

Filme de Crăciun la TVR 1

Pentru zilele de Crăciun şi din prejma Crăciunului, TVR 1 vine cu o ofertă de filme de neratat: filme romantice, comedii, feerii de sărbătoare, dar şi filme din genul clasic, sub genericul Telecinemateca. În seara de Ajun, de la 23.10, la TVR 1 vedem comedia romantică „Un trandafir de Crăciun” (A ROSE FOR CHRISTMAS – SUA, 2017). Pe 25 şi pe 26 decembrie, de la 14.30, avem întâlnire cu simpaticii „Asterix şi Obelix contra lui Cezar” (Franţa-Italia, 1999), respectiv „Asterix și Obelix - misiune Cleopatra” (Franța, 2002) - ambele cu Gerard Depardieu pe afiş, iar în seara de Crăciun, de la 21.10, o premieră: ecranizarea din 2014, „Frumoasa și Bestia” (LA BELLE ET LA BETE, Franța, Germania, Spania), cu Lea Seydoux şi Vincent Cassel, regia Christophe Gans. Dar filmele de Crăciun vor face subiectul unei comunicări separate.