Pianista Alexandra Dariescu, la „Podcasturile TVR#Enescu”: Tinerii muzicieni trebuie să lupte pentru o viață în muzică

În cel de-al doilea episod din noul sezon al „Podcasturilor TVR#Enescu”, telespectatorii o vor putea urmări pe Alexandra Dariescu, una dintre mult aclamatele pianiste ale Festivalului Internațional „George Enescu” - ediția 2023, în dialog cu Valentina Băințan. Emisiunea este difuzată sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 13.00.

Alexandra Dariescu este, în prezent, una dintre cele mai apreciate artiste române de peste hotare. Pianista născută în Iași a cucerit întreaga lume cu stilul său radios și efervescent, fiind invitată să cânte de la vârste foarte fragede pe cele mai mari scene ale lumii, printre care și prestigioasele Royal Albert Hall din Londra sau Carnegie Hall din New York.

La „Podcasturile TVR#Enescu”, a venit cu entuziasm și a povestit cu multă deschidere despre frumusețea vieții de artist, dar și despre momentele dificile din cariera ei de muzician. Pentru că, în spatele succesului, se ascund mii de ore de studiu, dar și situații de viață mai puțin plăcute, care pe Alexandra au întărit-o și au ajutat-o să fie artistul împlinit de astăzi.

Alexandra Dariescu este unul dintre încă tinerii pianiști ce își dedică o parte din drumul muzical tinerilor aflați la început de drum, încercând să le ofere puțin din cunoașterea și experiența ei frumoasă de viață, fiind recent numită profesor de pian la Royal Northern College of Music.

Pe finalul interviului din cadrul Podcasturilor TVR#Enescu, Alexandra a venit cu o frumoasă îndrumare pentru tinerii muzicieni care își doresc să strălucească pe scenele lumii: „Dacă un tânăr muzician simte că muzica pe care o face vine puternic din interior, el are datoria să nu lase nimic sa îi stea în cale și să lupte pentru o viață în muzică. Și nu mă refer la o carieră în muzică, ci la o viață în muzică.

Iar aici este vorba de foarte multă muncă, de o seriozitate enormă și de puterea de a te dedica total artei pe care o practici. E un stil de viață care efectiv te va devora, dar care îți va și aduce cea mai mare bucurie.

Îi sfătuiesc pe tineri să aibă încredere mai mare în potențialul lor decât în fricile lor. Să ia riscurile în piept și să-și găsească identitatea muzicală de la o vârstă cât mai fragedă. Iar în momentul în care se gândesc la profesori sau la locul unde vor să studieze, să-și găsească mai întâi profesorul-mentor, pentru că el contează cel mai mult.

Nu contează că vor studia într-un oraș mare sau mic, în orice colț al lumii ar fi acesta, contează profesorul, pentru că el îi va forma, inspira și ajuta să evolueze. Pentru că acel profesor potrivit le va deveni mentor și va fi alături de ei toată viața. Exact ca un părinte spiritual”.

Un text de Valentina Băințan

Alexandra Dariescu, creatoarea spectacolului fenomen “Spărgătorul de nuci și eu”, este o pianistă a secolului XXI, remarcându-se ca o voce originală ale cărei valori fundamentale sunt de a pune în lumină egalitatea de gen atât în programele sale de concerte, cât și în cele de recitaluri, susținând și prezentând în premieră lucrări mai puțin cunoscute. Solicitată ca solistă în întreaga lume, a cântat cu orchestre eminente precum Orchestra Filarmonică din Londra, Orchestra Națională a Franței, Orchestra Filarmonicii din Oslo și Orchestra Simfonică din Sydney, în timp ce lista dirijorilor cu care a lucrat îi include pe Adam Fischer, Cristian Măcelaru, Fabien Gabel, Jun Märkl, Vasily Petrenko, Ryan Bancroft, James Gaffigan, Jonathon Heyward, JoAnn Falletta și Michael Francis, potrivit prezentării publicate pe site-ul Festivalului „Enescu”.

În stagiunea 2022/23, Alexandra Dariescu debutează alături de Orchestra Simfonică de la Monnaie, sub bagheta lui Alain Altinoglu, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a orchestrei La Monnaie. De-a lungul stagiunii, Alexandra Dariescu primește trei titluri de Artist-in-Residence, începând cu Pfalztheater-Kaiserslautern Germania, unde explorează juxtapuneri fascinante între compozitori bărbați și femei, evidențiind o imagine incluzivă a diferitelor mișcări artistice istorice. În Canada, revine la Orchestra Simfonică din Québec și la Orchestra Simfonică Kitchener-Waterloo, în timp ce în SUA debutează cu Orchestra Simfonică Richmond ca Artist-în-Rezidență al acesteia, urmată de Orchestra din Florida. Alte momente importante includ debuturi cu Orchestra Filarmonicii George Enescu și Real Filharmonía de Galicia, un turneu cu Spărgătorul de nuci și eu în Marea Britanie, Germania și Grecia și recitaluri în SUA cu Angela Gheorghiu. Cel mai recent, Dariescu a realizat înregistrarea în premieră mondială a concertului pentru pian recent descoperit de Leokadiya Kashperova cu Orchestra Simfonică BBC pentru BBC Radio 3 și a fost numit profesor de pian la Royal Northern College of Music.

Punctele de atracție ale stagiunii 2021/22 ale lui Dariescu au inclus premiera americană a concertului pentru pian recent descoperit de George Enescu pentru debutul său cu Orchestra Simfonică din Detroit, urmată de premiera americană a Fantaisie Variée de Nadia Boulanger pentru debutul său cu Orchestra Simfonică din Houston. Alte debuturi au inclus Orchestra de Cameră din Basel pentru revenirea sa la Festivalul Enescu, Orchestra de Cameră din Laponia sub bagheta lui John Storgårds și Orchestra Filarmonică din Turku pentru premiera finlandeză a Fantaisie de Boulanger sub bagheta lui Tianyi Lu. În mai 2022, Dariescu și-a făcut debutul irlandez cu Orchestra Simfonică Națională din Dublin.

În 2017, Dariescu a cucerit lumea cu producția de succes a recitalului său de pian „Spărgătorul de nuci și eu”, un spectacol multimedia original și revoluționar pentru pian solo cu dans și animație digitală, care s-a bucurat de atunci de aprecieri internaționale și a atras mii de tineri spectatori în săli de concert din Europa, Australia, China, Emiratele Arabe Unite și SUA, realizând viziunea ei de a construi punți și de a face muzica clasică mai accesibilă publicului larg.

Dariescu a lansat opt albume care au fost aclamate de critici, cel mai recent disc fiind înregistrarea sa la Decca cu Angela Gheorghiu. Discografia include o serie „Trilogy of Preludes” (Trilogia Preludiilor) la Champs Hill Records, precum și Concertul pentru pian nr. 1 de Ceaikovski cu Orchestra Regală Filarmonică/Darrell Ang (Signum Records), la care se adaugă volumul audio Spărgătorul de nuci și eu.

Dariescu a fost îndrumată de Sir András Schiff și Dame Imogen Cooper. Laureată la Academia Festivalului Verbier, a primit premiul britanic „Women of the Future” Award la categoria Artă și Cultură. În 2017, Dariescu a fost numită patroană a Music in Lyddington și ambasador cultural al României. În primăvara anului 2018, Dariescu a primit Ordinul „Coroana României în grad de Ofițer” din partea Familiei Regale și a fost selectată ca tânăr lider european de către Friends of Europe. În 2020, Dariescu a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler din partea președintelui României și a devenit membru asociat al RNCM, potrivit sursei citate.