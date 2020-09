Ploiești Jazz Festival, ediţia 2019, la TVR 3

Artişti internaţionali, vedete premiate cu Grammy, interpreţi români de înaltă clasă şi formaţii legendare – la evenimentul care a aniversat 50 de ani de la apariţia primului Festival de Jazz în Romania

Ploieştiul a fost în perioada 20-24 noiembrie 2019, capitala mondială a jazz-ului, pentru că pe scena ediţiei de anul trecut a Ploieşti Jazz Festival au urcat nume consacrate ale genului, multe dintre ele laureate ale Premiilor Grammy. A fost XIV-a ediţie care a aniversat 50 de ani de la apariţia primului Festival de Jazz din România, reconstituit pe coordonatele actuale la Ploieşti în anul 2005.

Din acest motiv, ediţia festivalului a fost una specială, care a adus pe scena Filarmonicii "Paul Constantinescu" nume mari, artişti consacraţi ai jazz-ului românesc şi internaţional, interpreţi de înaltă clasă, care au mulţumit toate gusturile: Orchestra Simfonică, alături de Florin Niculescu Quartet din Franţa, cu un program de jazz manouche, Romanian Old Stars cu Mircea Tiberian, Billy Bontaş, Nicolas Simion şi Cătălin Răzvan, Ploieşti Big Band Jazz Society, având-o ca solistă pe Nadia Trohin, Ploieşti Jazz Trio, având-o ca solistă din Africa de Sud pe Pilani Bubu, apoi Benito Gonzales Trio din Venezeula şi Casey Benjamin din Statele Unite, Camilla George Quartet din Marea Britanie şi Carmen Souza & The Silver Messengers, iar în închiderea Festivalului, Ralph Peterson, poate unul dintre cei mai buni toboșari ai momentului, The Messenger Legacy şi, nu în ultimul rând, marele Ravi Coltrane, fiul lui John Coltrane.

Cu toţi aceştia vă veţi întâlni doar dacă veţi urmări înregistrările concertelor din cadrul Festivalului de Jazz de la Ploieşti, ediţia 2019!