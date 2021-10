Paula Seling, Marcel Iureş, Zoli Toth susţin: „România are nevoie de artă”

Personalităţi artistice şi culturale cu recunoaştere internaţională îşi arată sprijinul faţă de tinerii bursieri ai programului Tinere Talente al Fundaţiei Regale Margareta a României, într-o emisiune-eveniment la TVR 1, duminică, 24 octombrie, la 17.50.

Timp de 12 ani, din 2008, în fiecare zi de 25 octombrie, ziua de naştere a Regelui Mihai, Ateneul Român a găzduit unul dintre cele mai importante evenimente culturale de promovare a talentului. Concertele Regale caritabile, pentru copiii şi tinerii bursieri ai programului Tinere Talente al Fundaţiei Regale Margareta a României, au sprijinit cei peste 300 de artişti aflaţi la început de drum. Pandemia, însă, pus lacăt acestor manifestări. Duminică, 24 octombrie, de la ora 17.50, la TVR 1, emisiunea „România are nevoie de artă” va reedita cele mai emoţionante momente din cadrul Concertelor Regale caritabile şi va cuprinde o serie de scurte interviuri cu invitaţi speciali, prezenţi la Ateneul Român sau live video: actorul Marcel Iureş, interpreţii Paula Seling şi Zoli Toth, dirijorul Gabriel Bebeşelea, soprana Diana Alexe (fostă bursieră), soprana Iulia Isaev, precum şi Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii „George Enescu". Îi provoacă la dialog jurnalista TVR Valentina Băinţan, dirijorul Tiberiu Soare şi directorul Fundaţiei Regale Margareta, Mugurel Mărgărit.

Situaţia actuală, în care arta a devenit ultima pe lista priorităţilor, pune sub semnul întrebării continuitatea carierei multor artişti, cu atât mai mult a celor tineri. 30 dintre aceştia sunt în risc de a abandona drumul ales, din lipsa resurselor. Pentru ei, dar şi pentru alţii asemenea lor, spunem, duminică, la TVR 1: „România are nevoie de artă” – printr-o emisiune realizată în sprijinul strângerii de fonduri pentru programul Tinere Talente al Fundaţiei Regale Margareta a României, sub tutela Casei Regale a României. De ce are România nevoie de artă? Vor veni cu argumente invitaţii emisiunii, personalităţi artistice şi culturale cu recunoaştere internaţională, momentele de dialog alternând cu cele muzicale, culese din Concertele Regale.

În cursul celor 12 ani, prin programul Tinere Talente au fost acordate 350 de burse tinerilor talentaţi proveniţi din familii modeste. Au fost organizate 450 de recitaluri, concerte şi expoziţii pentru promovarea bursierilor. La rândul lor, aceştia au câştigat 175 de premii la concursuri naţionale şi internaţionale. Au existat peste 140 de participări la masterclassuri naţionale şi internaţionale. De-a lungul timpului, au fost investiţi peste 1.600.000 euro în viitorul artistic al României. Programul se mândreşte cu performanţe extraordinare ale unor artişti precum violoncelistul Andrei Ioniţă, pianistul Mihai Ritivoiu şi compozitorul Sebastian Androne, foşti bursieri ai Fundaţiei Principesa Margareta a României, laureaţi la prestigioase concursuri internaţionale şi aplaudaţi astăzi pe mari scene ale lumii.

Fără ajutor, alţi tineri care ar putea deveni astfel de ambasadori culturali pentru ţara noastră se află în pericolul de a-şi abandona cariera artistică, din cauza lipsurilor materiale. Pentru ca zborul lor să nu fie frânt, fiecare dintre noi, cei care ne bucurăm de harul cu care au fost înzestraţi, îi putem susţine în mod real duminică, de la ora 17.50, urmărind emisiunea „România are nevoie de artă”, la TVR 1. Românii din diaspora o pot vedea la TVR Internaţional, tot pe 24 octombrie, de la 18.30.

Producător Valentina Băinţan