Paul Surugiu-Fuego: „Familia e altarul meu cel mai prețios”

Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 10:00, la „Mic dejun cu un campion’’, gazda emisiunii, Daniela Zeca Buzura, îl are invitat pe Paul Surugiu-Fuego.

Solist de muzică ușoară, populară şi colinde, actor la Teatrul „Alexandru Davila’’ din Piteşti, prezentator la emisiunea „Drag de România mea”, de la TVR2, Paul Surugiu este cunoscut publicului larg sub numele de scenă, Fuego, şi este îndrăgit de cei cărora le place muzica românească.

Paul Surugiu-Fuego este „de vocaţie artist’’. Pentru că nu numai muzica este modul său de a se exprima, ci şi poezia, teatrul, pictura, platoul de televiziune şi cabina de înregistrări de la radio.

Mulţi sunt invidioşi, poate, pe succesul său de public, alţii îl contestă, şi, uneori chiar într-o manieră care nu le face onoare. Cert este că Paul Surugiu şi-a clădit cariera cu credinţă şi perseverenţă. Nu a primit nimic de-a gata, a ştiut de foarte tânăr că are multe de învăţat pentru ca să poată deveni artistul complet care este astăzi. Impresionează prin modestie, empatie, lipsa oricăror vedetisme pe care le consideră de neacceptat pentru un creator care se respectă.

„Mâine dimineaţă, de la ora 10.00, la TVR 2, sunt onorat să fiu invitatul minunatei Daniela Zeca Buzura, la „Mic dejun cu un campion”. Va fi un dialog relaxat, despre artă, despre frumos și despre ce a însemnat, cu bune și rele, parcursul meu în timp. Nu sunt un erou şi nici nu mă consider vreun campion. Şi nu spun asta cu falsă modestie. N-am tins niciodată după titulaturi, nu mi-am dorit vreodată să fiu în centrul atenției fără a spune ceva și fără a munci. Am clădit tot ce sunt azi prin efort, prin dăruire și perseverență și prin faptul că mi-am văzut de treabă. Sunt un simplu artist, un om pasionat de frumos, de înalt, căruia îi plac provocările, care e într-o continuă evoluție și care nu caută laudele pe care nu le merită. Faptul că profesia mea implică expunere nu e neapărat o binecuvântare. Ce știu sigur că e în schimb formidabil este faptul că-mi pot pune visele în aplicare, că mă pot exprima artistic, că pot construi lucruri speciale pe propriile mele forțe, ca întotdeauna și că reușesc să mă mențin, de mai bine de 27 ani, în fața publicului care reacționează la mesajele mele. Nu impun nimănui nimic și e loc sub soare pentru toți. Așadar, plecând de la această premisă, vă aștept mâine, de la 10.00, la TVR 2, în compania uneia dintre cele mai importante personalități contemporane, un model pentru mine și-un exemplu de conduită și decență. Vom povesti despre ce înseamnă sufletul meu, despre ce mă face fericit, despre legătura de nezdruncinat cu Grigore Vieru și cu familia mea, dar și despre alte lucruri interesante pe care nu le știați până acum despre mine. Va fi un interviu captivant de sincer, cu nenumărate povești noi și cu surprize! Cred cu ardoare că vorbind, putem fi un exemplu pentru cei din jurul nostru! Duminică de la 15.00, ne vedem la mine la emisiune, tot la TVR 2!” , a spus Paul Surugiu-Fuego.

Paul Surugiu are un program riguros de lucru, se implică în acte de caritate pe care le defineşte drept o datorie, este animat de o mare admiraţie pentru artiştii români de la care se revendică, este un patriot nepervertit de naţionalism sforăitor, este cunoscut pentru decenţa cu care cultivă relaţiile cele mai diverse. Îşi concepe cu grijă apariţiile scenice, scenografia, costumele. Toate acestea denotă, la o vârstă a maturităţii artistice, o personalitate puternică şi o prezenţă deosebit de plăcută în platourile de televiziune sau pe scenă.

A obţinut multe onoruri şi premii, dar unul îi este la suflet mai mult decât altele. În 2012 a fost onorat cu titlul de „Artist al Poporului’’ al Republicii Moldova. A fost un apropiat al lui Grigore Vieru, poetul emblematic al Basarabiei, de care l-a legat nu numai o colaborare profesională remarcabilă dar, mai ales, o prietenie nepereche. Volumul ’’Testament pentru Fuego’’ – poeme, cantece, confesiuni, cu versuri de Grigore Vieru, apărut în Colecţia ’’Regal de poezie’’, 2012, într-o ediţie scurtă de cărţi de autor, în condiţii grafice deosebite este „o lecţie de patriotism, de frumuseţe şi de dragoste de ţară, a unui om care scrie istorie în fiecare zi. Îmi place epitaful său: „Sunt iarbă. Mai simplu nu se poate!”. Ca şi pentru mine, mama este axul central al existenţei. Auziţi, ce frumos spune: „Mamă, tu eşti patria mea! Este înălţător!”.

’’Ascultându-l, nu se poate să nu te contaminezi de seninătate şi bucurie, de optimism şi nădejde. În faţa şi în spatele aparatului de filmat, Pavel este acelaşi om pe care-l descopăr cu bucurie. Ne-am întâlnit în televiziune într-o după amiază pe când vizionam câteva arhive pentru emisiunea ‘Poesis’ şi m-am trezit cu el în uşă ascultând cu atenţie un poem de Nichita Stănescu pe care tocmai îl urmăream. Deşi trebuia să intre la filmări în studio nu s-a dezlipit de cabina de vizionare până n-a văzut înregistrarea aceea veche. Atunci mi-a mărturisit cât de mult îi place poezia şi că-l cunoaşte bine pe Grigore Vieru şi că ar dori să vadă nişte înregistrări cu acesta dacă voi găsi prin arhive. Atunci mi-a venit ideea invitaţiei de astăzi şi nu regret nicio clipă că am avut prilejul să întâlnesc un om pe care-l preţuiesc. Şi pentru că a adus în platou atâtea cărţi, printre care şi una cu debutul poetic al Danielei, am hotărât ca rubricile noastre curente din acest episod să-i fie dedicate integral’’- Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

O poveste de viaţă, de suflet şi de artist, la ’’Mic Dejun cu un campion’’ alături de Daniela Zeca Buzura.

Difuzare TVR2: sâmbătă, 7 noiembrie 2020, ora 10:00

