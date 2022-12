„Pastila de artă – Tezaur medieval”, o nouă serie de fillere, la TVR Cultural

Serialul „Pastila de artă - Tezaur medieval’’ aduce în faţa iubitorilor de artă şi a publicului larg un proiect televizual unic – de fapt, un album de artă filmat - ce doreşte să spună o poveste incitantă despre cele mai frumoase şi valoroase piese expuse la Muzeul Naţional de Artă al României.

Obiectele ies din vitrinele lor de sticlă şi capătă viaţă prin mişcare, lumină şi umbră, jocul actorilor şi unghiurile inedite de filmare. Sunt însufleţite de poveşti fascinante care se referă nu numai la comanditarii lor şi la meşterii/artiştii care le-au lucrat, ci şi la epoca în care au fost create şi la parcursul lor în timp.

În anul celebrării a 500 de ani de la moartea voievodului Neagoe Basarab, ctitorul celui mai vestit monument românesc din toate timpurile – Mănăstirea Argeşului -, autorul primei opere din literatura românească - „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie” - şi susţinătorul unei inegalabile campanii de patronaj artistic, cu urme reperabile astăzi în întreaga lume, Televiziunea Publică difuzează în premieră absolută 50 de episoade de ilustrează capodoperele unui patrimoniu de excepţie.

La TVR Cultural, în fiecare zi, pe un tronson orar fix, la orele 12:55 şi 21:55, cu redifuzări între principalele emisiuni ale postului, puteţi urmări acest serial ce continuă celelalte două producţii de succes, „O vedetă, un tablou” (care a prezentat Galeria de Artă Universală – Colecţia regelui Carol I) şi „Capodopere’’ (cu lucrări din Galeria de Artă Modernă Românească) care au avut, de-a lungul anilor, mii de difuzări pe toate canalele televiziunii publice.

Se împlineşte, în acest fel, un proiect pe termen lung, început în 2007 – 2008 şi finalizat, iată, în 2022, cu prilejul relansării noului TVR Cultural.

Serialul este semnat de Ileana Ploscaru Panait, realizator şi producător binecunoscut pentru producţia unor filme documentare şi serii dedicate artelor vizuale: „Un tablou pe săptămână”, „Capodopere”, „O vedetă, un tablou”, „Oul pătrat’’ sau ciclul de filme „Anul Francofoniei’’, campaniile „Comoara pierdută – Mânăstirea Văcăreşti’’ şi „Anul Brâncoveanu’’, „Portret de artist’’, în cadrul emisiunii „Mic Dejun cu un Campion’’.

„Bucuria de a împlini acest proiect, după atâţia ani de aşteptare, este imensă. A fost, cu siguranţă, un joc al destinului, căci nu doar fracţionarea din 2012, care a dus la dispariţia după zece ani de emisie a TVR Cultural, a fost factorul principal, ci şi dinamica Muzeului Naţional de Artă – partenerul nostru tradiţional – m-au împiedicat atunci să-mi duc la bun sfârşit ideea.

Dar iată că noul context a fost unul fericit şi am putut filma încă din vară acest serial, în premieră absolută pentru relansarea de la 1 decembrie. Ca un înecat în deşert, am lucrat cu pasiune şi cu un entuziasm ce nu m-au mai stăpânit de multă vreme. La fel, întreaga echipă, pe care doresc s-o amintesc cu mare recunoştinţă, pentru că a făcut faţă tot timpul exigenţelor mele. O echipă mică, cu idei ingenioase şi poftă de a experimenta modalităţi noi de filmare şi montaj.

Îi mulţumesc lui Mircea Neacşa – amfitrionul acestei serii secondat de Ioana Ciuştea în rolul Domniţei, lui Dan Stoian – directorul de imagine responsabil de magia mişcării de cameră şi al designului de lumină, Cristinei Oancea, mereu prezentă şi atentă la fiecare detaliu, tuturor asistenţilor de imagine şi maeştrilor de sunet. Fără ei, această serie de minidocumentare nu ar fi arătat la fel de spectaculos.

O reverenţă pentru partenerii noştri, domnului director general dr. Călin Stegerean şi colectivului de muzeografi şi cercetători de la Galeria de Artă Veche Românească (Emanuela Cernea, Iuliana Dumitraşcu, Lucreţia Pătrăşcanu şi Carmen Tănăsoiu), care s-au dedicat întru totul în timpul lunilor de filmare. Lor le datorăm expertiza şi consultanţa ştiinţifică.

Îmi place să cred că am învăţat cu toţii, unii de la alţii, şi că pe viitor vom continua colaborarea noastră cu noi proiecte’’, a arătat Ileana Ploscaru Panait, realizatoarea și producătoarea emisiunii „Pastila de artă – Tezaur medieval”.

„Ce a ieşit din această experienţă, cu totul neobişnuită, sperăm să încurajeze pe oricine care face o plimbare pe Calea Victoriei. Îi invităm să intre în palatul în care domneşte arta. Lăsaţi ideile preconcepute la o parte şi vizitaţi sălile somptuoase din splendida clădire a Palatului Regal din Bucureşti, la o întâlnire neconvenţională cu Tezaurul României. Prin intermediul TVR Cultural, vă provocăm să vizitaţi muzeul şi să participaţi la programele special dedicate publicului de toate vârstele”, a mai notat realizatoarea Ileana Ploscaru Panait.