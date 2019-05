Papa Francisc în România: patru documentare de neratat sâmbătă

Sâmbătă, 1 iunie, în a doua zi a vizitei apostolice a Suveranului Pontif, TVR 1 difuzează patru filme documentare despre papalitate, dar și despre viața Papei Ioan Paul al II-lea și traseul neașteptat al Papei Francisc.

În calitate de partener media oficial, TVR va produce toate evenimentele pe parcursul vizitei apostolice a Suveranului Pontif în ţara noastră.

TVR este official broadcaster al vizitei Papei Francisc în România, singura televiziune care va asigura semnalul pentru transmisiunile în direct de la toate liturghiile sau ceremoniile religioase, evenimente care vor deveni momente de referinţă.

În perioada 30 mai - 2 iunie, telespectatorii vor putea urmări la TVR 1 în primul rând transmiunile în direct legate de vizita Papei Francisc. Pe lângă aceastea, în grila de programe a TVR 1 vom regăsi o serie de filme, reportaje şi documentare despre personalitatea Sanctităţii Sale, despre papalitate şi conducătorii bisericii catolice.

Sâmbătă, în prima zi a lunii iunie, pe lângă transmisiunile directe ocazionate de vizita Papei Francisc în România, la TVR 1 avem alte cinci documentare, pe care vă invităm să nu le rataţi:

În filmul documentar Liderii lumii şi Papa Francisc (Leadership and Pope Francis, Italia, 2017), regia Antonio Olivié, programat sâmbătă, 1 iunie, ora 09.30 (cu redifuzare duminică, ora 16.00), ne sunt prezentate încercările Papei Francisc de a restabili pacea în Columbia, de a impulsiona reluarea relaţiilor diplomatice dintre SUA şi Cuba, întâlnirile sale cu diverşi lideri politici mondiali. Lideri din diverse domenii (sport, muzică, societate), precum Andrea Bocelli, Garry Kasparov, David Puttnam, Mike Piazza - se raportează la acţiunile Papei Francisc.

De la ora 13.30, urmărim filmul Ioan-Paul al II-lea: viaţa unui sfânt (John Paul II: The life of a Saint – Special Report, Italia, 2014), în regia lui Javier Martinez. Documentarul reconstituie viața Papei Ioan Paul al II-lea și a fost realizat cu ocazia trecerii sale în rândul sfinţilor, oficiată de Papa Francisc în data de 27 aprilie 2014.

De la ora 14.30, tot sâmbătă, la TVR 1, aflăm despre Revoluţia Papei Ioan al XXIII-lea: Al II-lea Conciliu de la Vatican (The Second Vatican Council, Italia, 2013), regia Javier Martinez-Brocal. Între 1962 şi 1965, episcopii catolici au ţinut la Roma cele mai revoluţionare întâlniri din cadrul istoriei creştinismului. Deciziile luate atunci au transformat din temelii Biserica Catolică.

Viaţa şi traseul neaşteptat până la Vatican al Papei Francisc sunt reconstituite din fragmente de discurs în documentarul Papa Francisc – Vorbe şi fapte (Pope Francis, in His Own Words, Italia, 2017, regia Antonio Olivié), pe care TVR 1 îl difuzează sâmbătă, de la ora 21.00 (redifuzare – duminică, ora 18.00). Activitatea diplomatică a Papei Francisc, lupta pentru apărarea celor săraci, a imigranţilor, reformele din interiorul Bisericii Catolice sunt doar câteva dintre punctele atinse în documentar.