Papa Francisc în România: ce puteți urmări vineri la TVR

Vineri, 31 mai, în prima zi a vizitei apostolice a Suveranului Pontif, TVR a pregătit documentare despre papalitate și transmisiuni speciale de-a lungul zilei, cu invitați care vor comenta evenimentele zilei.

În calitate de partener media oficial, TVR va produce toate evenimentele pe parcursul vizitei apostolice a Suveranului Pontif în ţara noastră.

TVR este official broadcaster al vizitei Papei Francisc în România, singura televiziune care va asigura semnalul pentru transmisiunile în direct de la toate liturghiile sau ceremoniile religioase, evenimente care vor deveni momente de referinţă.

În perioada 30 mai - 2 iunie, telespectatorii vor putea urmări la TVR 1 în primul rând transmiunile în direct legate de vizita Papei Francisc. Pe lângă aceastea, în grila de programe a TVR 1 vom regăsi o serie de filme, reportaje şi documentare despre personalitatea Sanctităţii Sale, despre papalitate şi conducătorii bisericii catolice. Alte documentare ne spun povestea celor şapte episcopi greco-catolici în timpul persecuţiei comuniste sau cea a Blajului, oraş episcopal, supranumit de Eminescu „Mica Romă”.

Vineri, 31 mai, ziua în care Papa Francisc ajunge la Bucureşti, puteți urmări, de la ora 9.30, la TVR 1 documentarul “Papa Francisc - o viaţă închinată celorlalţi (Francis: the people's pope)”, în regia lui Juan Martin Ezratty.

Apoi, de la 10.30, vom urmări imagini în direct de la sosirea Papei, iar Titi Dincă și invitații săi vor comenta, la TVR 1 și TVR Internațional, cele mai importante momente ale dimineții. În studioul TVR vor fi prezenți Emil Constantinescu- fost președinte al României (1996-2000), Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Wilhelm Dancă, preot romano-catolic, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București, Mihail Dobre, fost ambasador al României la Vatican, și Traian Negrei, fost consilier prezidențial al Președintelui Emil Constantinescu pe probleme cultură-religie.

De la ora 15.00 vom continua să transmitem, la TVR 1 și TVR Internațional, imagini în direct, iar invitații din studio îi vor include pe Wilhelm Dancă, Paul Mîrț, Profesor Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan Roman, Laurențiu Tănase, lector univ. dr. Facultatea Teologie Ortodoxă.

Două documentare de neratat

Vineri seara, de la ora 21.10, TVR 1 difuzează filmul inspirat din fapte reale Cu preţul sângelui (There Be Dragons, Spania-SUA, 2011), regia şi scenariul: Roland Joffé. Muzica acestei pelicule este semnată de compozitorul englez Stephen Warbeck, recompensat cu Oscar pentru muzica şi aranjamentul orchestral din celebrul Shakespeare in Love.

În filmul pe care îl vedem la TVR 1, un tânăr jurnalist, înstrăinat de tatăl său aflat acum pe patul de moarte, face o investigaţie în ceea ce îl priveşte pe unul dintre foştii prieteni ai părintelui, candidat la canonizare, Josemaría Escrivá - întemeietor al ordinului Opus Dei. Pelicula reconstituie lunga şi complicata relaţie dintre cei doi bărbaţi, începută din copilărie şi ruptă din cauza Războiului Civil din Spania, şi este străbătut de pasiune, trădări, dragoste şi credinţă... În distribuţie: Charlie Cox, Wes Bentley, Dougray Scott, Rodrigo Santoro, Geraldine Chaplin.

Tot vineri, de la 23.20, la TVR 1, documentarul Jubileul – 700 de ani de iertare (Jubilee. 700 Years Seeking Forgiveness, Italia, 2015), ne explică însemnătatea şi originile Jubileului.

Un An Sfânt are loc o dată la 25 de ani – cu unele excepţii – şi se desfăşoară cu rituri sacre solemne, şi are ca obiectiv sfinţenia oamenilor. În prezent, constă într-o iertare generală, o indulgenţă deschisă tuturor. Începe cu deschiderea Porţii Sfinte - o poartă care este deschisă numai în timpul Anului Sfânt, în timp ce în ceilalţi ani rămâne zidită. Au câte o poartă sfântă cele patru bazilici majore din Roma: Sfântul Petru, Sfântul Ioan din Lateran, Sfântul Paul din afara Zidurilor şi Sfânta Maria cea Mare. Ritul exprimă simbolic conceptul că, în timpul Jubileului, este oferit credincioşilor „un parcurs extraordinar" către mântuire. Porţile sfinte ale celorlalte bazilici sunt deschise după deschiderea Porţii Sfinte a bazilicii Sfântul Petru.