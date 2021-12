Documentarul ”Palat pentru popor”, în premieră la TVR3

Duminică, 19 decembrie, de la ora 22:00.*

”Palat pentru popor” spune poveștile a cinci clădiri emblematice ale fostului bloc socialist european. Palatul Național al Culturii din Sofia, Universitatea de Stat din Moscova, Palatul Parlamentului din București, Palatul Federației din Belgrad și Palatul Republicii din Berlin sunt creaturi arhitectonice unice, construite cu mult curaj și cu un strop de nebunie pentru a le reaminti oamenilor de existența unei puteri absolute și a unui viitor luminos.

Fiecare dintre aceste clădiri este pe rând: cea mai înaltă, cea mai voluminoasă, are cel mai mare ceas din Europa, a fost construită folosind cea mai avansată tehnologie a timpului său. Toate reprezintă cele mai grandioase inițiative ale unor vremuri când binele colectiv era politică de stat. Acum, fiindcă epoca socialistă s-a terminat, a venit momentul să le dezvăluim secretele.

Filmul explorează momente din viața contemporană a acestor palate prin ochii celor care au sau au avut de-a face în mod direct cu acestea: arhitecții care le-au construit, foștii și actualii lor administratori, sau oamenii obișnuiți care lucrează în ele zilnic.

Scenariu, imagine și regie: Boris Missirkov și Georgi Bogdanov

Producător: Martichka Bozhilova

Coproducător: Thomas Tielsch

Coproducător: Velvet Moraru

Montaj: Ema Konstantinova, Gergana Zlatanova, Boris Missirkov, Georgi Bogdanov

Design de sunet: Momchil Bozhkov

***

O producție: Agitprop (Bulgaria)

În coproducție: cu Filmtank (Germania) și ICON production (România)

În cooperare cu: MDR în colaborare cu ARTE

În coproducție cu: Televiziunea Națională din Bulgaria

Cu susținerea: Filmförderung Schleswig-Holstein; Creative Europe - Media Programme of the EU; Centrului Național al Cinematografiei, Bulgaria; Centrului Național al Cinematografiei, România; Televiziunea Națională Română; The Group

În asociere: cu SVT

