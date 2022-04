Păcatele unui poliţist – ultimul apel: New Orleans, cu Nicolas Cage, la TVR1 | VIDEO

Vineri, 8 aprilie, la TVR1, vedem un film cu Nicolas Cage, Eva Mendez, Val Kilmer, Abel Ferrara, în regia lui Werner Herzog:

"Păcatele unui poliţist – ultimul apel: New Orleans (THE BAD LIEUTENANT: PORT OF CALL NEW ORLEANS – SUA, 2009).

Terence McDonagh, detectiv la departamentul omucideri al poliţiei din New Orleans, salvează un deţinut de la înec imediat după ravagiile Uraganului Katrina. În timpul acţiunii sale eroice, se răneşte la spate, dar se întoarce la datorie şi este promovat locotenent. Un an mai târziu, Terence este dependent de analgezice şi de cocaină, dar are o încredere exagerată în forţele proprii, închipuindu-şi că este un poliţist mai bun ca oricând. În plus, şefii îi încredinţează o nouă misiune dificilă: o familie de imigranţi este găsită masacrată, iar Terence e numit la conducerea investigaţiei.