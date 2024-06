„Ora Regelui”, la TVR 1: Comunitățile dunărene din Mehedinți, vizitate de Familia Regală a României

Svinița, Dubova și Orșova și-au scos la iveală comorile: folclorul sârbilor și cehilor, dulcețurile, plăcintele și pîinea proaspăt ieșită din cuptor. Întâlnirea cu meşteşugarii din Isverna, dar şi vizita la Cetatea Medievală a Severinului și la Palatul Culturii - toate acestea se văd la „Ora Regelui”, sâmbătă, 29 iunie, la TVR 1.

În săptămâna începută cu sărbătoarea Sânzienelor, românii de pretutindeni au îmbrăcat cămașa portului lor popular care a fermecat întreaga lume. Țesute, croite și brodate în casă, împodobite cu mărgele și ciucuri, iile noastre au răzbătut în ochii omenirii, iar „Arta cămăşii cu altiţă - element de identitate culturală în România şi Republica Moldova" a ajuns la 1 decembrie 2022, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. Românii i-au consacrat iei, ziua Drăgaicii sau a Sânzienelor, an de an, în 24 iunie, când vara își ia avânt și parcă toate florile câmpului se ițesc pe cămășile lor imaculate. Probabil, sute de mii de oameni s-au mândrit și anul acesta cu moștenirea lor culturală, îmbrăcând minunatele lor cămăși din pânză, in sau borangic și deslușindu-le urmașilor semnele culorilor cărora mâinile iscusite ale femeilor neamului le-au dat viață.

Emisiunea „Ora Regelui” de sâmbătă, 29 iunie, aduce și ea o astfel de poveste. Oameni pricepuți, creativi și patrioți au primit Familia Regală la ei acasă. Pentru oaspeții de seamă și-au pus straiele de sărbătoare, au gătit bunătățile locului și s-au întrecut în meșteșuguri. Imagini vom vedea la TVR 1, sâmbătă, de la ora 14.30.

Cu un an în urmă, Majestatea Sa Margareta a făcut prima călătorie în comunitățile dunărene, la Brăila și Tulcea, apoi, pe cea de-a doua, în Sud, la Călărași. Tot către Dunăre, a fost și cea din primăvara aceasta, însă spre Vest, în mai multe localități din Mehedinți.

Svinița, Dubova și Orșova și-au scos la iveală comorile: folclorul sârbilor și cehilor, dulcețurile, plăcintele și pîinea proaspăt ieșită din cuptor pe care gospodinele le-au pregătit după rețete din bătrâni.

Precum Reginele Elisabeta și Maria, Principesa Ileana și bunica Majestății Sale, Principesa Elena, Custodele Coroanei pune mare preț pe unicitatea costumului popular și păstrează cu sfințenie ansamblul de costume al familiei. Majestatea Sa Margareta alege cu drag să poarte, la sărbători, iile strânse în propria colecție. Așadar costumele descoperite în atelierul de la Ponoarele, despre care Majestatea Sa și Principele Radu au aflat că ajung în toată lumea, au fost o adevărată încântare.

Meșteșugarii din Isverna, printre care și cei ai comunității rrome, au demonstrat că tradiția confecționării obiectelor a supraviețuit din generație în generație.

Unul dintre scopurile vizitelor regale este cunoașterea și înțelegerea comunităților etnice și deopotrivă încurajarea și onorarea lor, unele având vechime de secole pe întinsul țării noastre.

La Drobeta-Turnu Severin, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au mers împreună cu gazdele la Cetatea Medievală a Severinului și la Palatul Culturii, unde au aflat istoria turcilor, elenilor, germanilor și, desigur, a românilor care au arătat însemnările despre trecerile prin regiunea lor a tuturor suveranilor țării.

Respectul pentru tradiții, curajul în hotărârile din prezent și ambițiile pentru ziua de mâine, împreună cu entuziasmul extraordinar al localnicilor de a se prezenta Familiei Regale descriu această călătorie a Majestății Sale. În emisiunea „Ora Regelui”, la TVR 1, realizatorul Bogdan Șerban-Iancu aduce din nou povestea altor oameni fascinanți – „Comunități dunărene”, partea a treia, Mehedinți.

Imagine: Doru Iacovescu, Grigoruț Stoica

Sunet: George Sandu

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizator: Bogdan Șerban-Iancu

Urmărim „Ora Regelui” la TVR 1 – sâmbătă, 29 iunie 2024, ora 14.30, iar la TVR Internațional – sâmbătă, 29 iunie 2024, de la ora 16.00. TVR Moldova difuzează ediţia joi, 4 iulie 2023, ora 16.00.

