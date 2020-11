Va cânta Duncan Laurence la Eurovision Junior 2020?

Se pare că deținătorul trofeului Eurovision 2019, Duncan Laurence, va avea o apariție în timpul finalei Festivalului Junior Eurovision Song Contest 2020.

JastrzabPost relatează că Duncan Laurence, câștigătorul Eurovision 2019, va apărea în cadrul finalei Junior Eurovision 2020. Cântărețul, potrivit informațiilor neoficiale, este de așteptat să interpreteze melodia câștigătoare „Arcade” dintr-un studio TV din Olanda.



Spectacolul de la Varșovia va fi condus de echipa Rafał Brzozowski , Małgorzata Tomaszewska și Ida Nowakowska, o echipă cu experiență în astfel de show-uri.



“Cred că împreună vom crea un trio puternic. Ne vom uni forțele, pentru că anul acesta, această sarcina este foarte dificilă. Nu știm cum vor funcționa linkurile. Au existat momente în care am avut probleme de conexiune. Cred că experiența în pandemie, de la începutul anului și până acum, ne-au oferit experiență. Avem o echipă simpatică și ne vom descurca. Trebuie să fii pozitiv”, a spus Rafał Brzozowski într-un interviu acordat Jastrząb Post.



Nici TVP, nici artistul nu au confirmat știrea. Niciunul dintre actele intermediare pentru Festivalul Eurovision Junior 2020 nu a fost dezvăluit până acum.



Se așteaptă ca Viki Gabor, câștigătoarea concursului în 2019 cu piesa „Superhero”, să deschidă spectacolul, așa cum se obișnuiește.



Douăsprezece țări vor participa la Junior Eurovision Junior 2020, pe 29 noiembrie la Varșovia:



o Belarus - Arina Pehtereva - „Aliens”

o Franța - Valentina - „J'imagine”

o Georgia

o Germania - Susan - „Stronger With You”

o Kazahstan - Karakat Bashanova - „Forever”

o Malta - Chanel Monseigneur - „Chasing Sunsets”

o Olanda - Unity - „Best Friends”

o Polonia - Ala Tracz - „I'II Be Standing”

o Rusia - Sofia Feskova -„ Moy novy den ”

o Serbia - Petar Aničić -„ Heartbeat ”

o Spania - Soleá -„ Palante ”

o Ucraina - Oleksandr Balabanov -„ Vidkryvai ”



Foto - sursa internet