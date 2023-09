„Oglinda neagră”, o poveste muzicală la TVR Cultural

TVR Cultural difuzează miercuri, 6 septembrie, de la ora 22:00, spectacolul „Oglinda neagră”, de Cristina Juncu, pe beat-uri de Sever Bârzan și Iulian Sfircea, după texte de I.L.Caragiale.

„Oglinda neagră” este o producție a Teatrului Nottara, un spectacol preluat din „Stagiunea de Teatru în TVR 2020”.

În distribuție: Rareș Andrici, Mihaela Subțirică, Vlad Bălan, Cristina Juncu, Crenguța Hariton

Regia TV: Gini Ignat

Scenariul: Vlad Bălan și Cristina Juncu

Asistent regie: Cristi Juncu

„Oglinda neagră” este o poveste cu multă muzică și mult umor, în care veți redescoperi lumea nebună a lui Caragiale printre note muzicale, reinventată și amuzant (re)consemnată de Cristina Juncu, într-o călătorie „de plăcere”, braț la braț cu cele mai simpatice personaje din schițele lui. De la „amicii” Lache și Mache, care conversează la un pahar la celebrul Dl. Goe, la și mai celebrul cățel Bubico sau la superba Mimi, care face nebunii cu șeful într-un vagon CFR, „Oglinda neagră” dezvăluie lumea noastră de ieri, de azi și dintotdeauna, cu nebuniile și trăsnăile ei și surprinde perfect celebrele cuvinte ale „drăcușorului” Caragiale: „zi-le oameni și dă-le pace!”. Dacă vreți să vedeți ce pățește Aghiuță, când se întoarce acasă, după drăciile săvârșite pe pământ, și de ce găsește tot poporul drăcesc adunat în Marea Piață Roșie din Mijlocul Iadului și ce pandemie e pe cale să declanșeze, veniți să (vă) priviți (în) „Oglinda neagră”!

Muzicienii despre spectacol:

Iulian Sfircea: „Am lucrat cu plăcere și relaxare alături de Sever și Cristina. Totul a curs foarte natural, ne-am completat unii pe alții. Fiecare venea cu câte o idee și uite așa am construit fiecare piesă. Simplu și cu entuziasm.”

Sever Bârzan: „A fost o incursiune foarte interesantă deopotrivă în universul dramaturgic al lui Caragiale cât și în universul muzical al Cristinei Juncu. Genul Spectacol-concert nu este abordat de foarte mulți creatori de teatru, din simplul motiv că acesta implică o serie de preparații, antrenamente și calități foarte greu de susținut și de dobândit. De aceea cred că e foarte important faptul că telespectatorii au șansa rară de a vedea cum arată un astfel spectacol. Abordarea noastră ca orchestrație și sound design a fost pe măsura compozițiilor Cristinei: dinamică, proaspătă și axată pe detalii pentru că detaliile fac diferența. Am petrecut 3 săptămâni în studioul de înregistrări, căutând să construim piesă cu piesă, la final având practic un album. Un album care să potențeze textele lui Caragiale, nu care să le îngroape. Dacă echilibrul face muzica, atunci actorii au mers pe sârmă fără plasă de siguranță, pentru că spectacolul este susținut 100% LIVE.”

Actorii, despre spectacolul „OGLINDA NEAGRĂ”:

„Iar Caragiale? - ziceam. Da, dar este cu totul altceva. Nu m-am distrat de mult aşa. Oglinda neagră este un spectacol-jucărie, la care lucrul nu se opreşte niciodată pentru actori, atâta vreme cât suntem dispuşi să ne jucăm.” Rareș Andrici

„Oglinda neagră este un spectacol-concert, plin de povești spuse în cântece compuse de Cristina, cu mult umor, care te umplu de bună dispoziție, atât de necesară, în special acum.” Mihaela Subțirică

„În repetiții am cântat la diverse instrumente bizare și am improvizat cu sunetele care pot fi produse de varii obiect. Sper ca oamenii să se distreze la spectacol cel puțin cât am făcut-o noi la repetiții.” Vlad Bălan

„E un spectacol muzical, iar asta-mi forțează limitele la maximum. Deci, iată-mă iar în luptă cu mine, cu temerile mele, cu blocajele și cu piedicile pe care singură știu atât de bine să mi le pun. ” Crenguța Hariton

Echipa TVR:

Regia tv și montajul: Gini Ignat / Director de imagine: Vlad Tănase / Postprocesare sunet: Mihnea Ciulei / Producător: Sînziana Miloșoiu / Imaginea: Mihai Costea, Mihai Buzura, Marian Oprea, George Fustanela, Marius Nechita, Viorel Popescu / Organizator de producţie: Marius Flonta / Sunet: Cătălin Putinianu, Valentin Bartolomeu / Asistent imagine: Valentin Ciolan / Echipa KIT: Gabriel Constantin, Florian Anghel