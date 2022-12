Oameni noi şi prin cele mai mici şcoli din Apuseni. „Izolaţi în România” de Crăciun

Peste 200 de pachete au ajuns şi în acest an la „Izolaţi în România”. O poveste despre tine, Om bun, ne spune Dite Dinesz, sâmbătă, 24 decembrie, ora 16.30, în a doua ediţie a seriei de reportaje „Izolaţi în România”.

„Episodul Izolaţi în România de Crăciun e felul nostru, al echipei de a spune mulțumesc, dragi telespectatori. Nu ne vom plânge niciodată că e greu... pentru că plata noastră sunteți voi, oamenii buni care urcați cu noi.

Am ales în acest episod să arătăm oameni noi, nu i-ai mai văzut. Dar și cele mai mici școli din Apuseni!

Mulțumim pentru darul de a ne fi telespectatori!”, spune cu recunoştinţă realizatoarea seriei de documentare „Izolaţi în România”.

De 6 ani, telespectatorii TVR fac daruri pentru oamenii din cătunele „Izolați în România”. Ei fac darul, iar echipa TVR le urcă la casele lor. Mai sunt apoi voluntarii, pe unii îi știm, alții fac parte deja, fără să îi știm, din fenomenul extraordinar al dăruirii de Crăciun. Sunt bătrâni care îi așteaptă an de an. Sunt copii pe care i-am revăzut an de an la școală, cu care împărțim deja amintiri.

„Voluntarii și donatorii nu se văd în acest episod, dar fiecare imagine, sunet, e despre ei... Fără ei nu am fi învățat cât de mare e bucuria lucrurilor simple, a dăruirii necondiționate”, ne şopteşte Dite Dinezs, ca să nu strice vraja şi farmecul întâmplării.

Într-o casă mică e masa plină cu darurile de Crăciun.

„- Mi-ați adus atâtea, vă văd prima dată... fără nicio plată? Numa' așa?

Se uită blând la noi și rostește un adevăr al ei, cu emoție în glas...

- Plata voastră e în cer!”, povesteşte Dite Dinesz întâlnirea cu unul dintre oamenii vizitaţi de Crăciun.

„Un om cum noi nu vom mai întâlni! Nu se cântă, nu se plânge, trăiește pur și simplu. În tăcere afli mai mult decât în o mie de cuvinte. O singură privire ca a lor și înțelegi rostul pașilor pe pământ”! Este emoţia pe care echipa de realizatori ai seriei de reportaje „Izolaţi în România” ne-o transmite de fiecare dată, de la primul cadru filmat.

„Omul pe de-a întregul lui, puternic, deși singur, e în 24 decembrie, ora 16.30, la TVR 1!”, ne invită realizatoarea Dite Dinesz să urmărim cel de-al doilea episod al noii serii de documentare despre „Izolaţi în România”.