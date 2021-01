„O floare crescută în aerul libertăţii” ne înveseleşte la „Politică și delicatețuri”

O actriţă născută cu câteva zile înainte de Revoluţie ne molipseşte cu tinereţea, umorul şi veselia ei. Anca Dinicu este invitata lui Mircea Dinescu la TVR 1, într-o nouă ediţie „Politică şi delicateţuri”, duminică, 10 ianuarie, de la 14.30.

„Are câteva calități: e luminoasă, are simțul umorului, nu târăște după ea un trecut, așa cum târâm toți cei care am trăit o jumătate de viață în comunism și o jumătate în capitalism și încă nu ne-am dezmeticit cu adevărat... Ea este o floare crescută în aerul libertății”, spune Mircea Dinescu despre Anca Dinicu. Tânăra actriță născută cu 13 zile înainte de Revoluție este invitată duminică, 10 ianuarie, la „Politică și delicatețuri”. La TVR 1, de la ora 14.30.

Anca Dinicu e cunoscută publicului pentru rolurile din seriale de televiziune, dar o putem întâlni şi în spectacole de teatru. Deşi obişnuită cu scena şi situaţiile neprevăzute, primeşte cu emoție invitația poetului. Şi se oferă imediat să dea o mână de ajutor în bucătărie.

Generos, Dinescu pune la bătaie un săculeț de scoici proaspete din Marea Neagră. Anca sare repede în ajutor şi taie legumele, iar poetul prepară un sos din care nu lipsesc vinul alb și mirodeniile.

„După ce povestea scoicilor e gata, urmează povestea racilor!”, spune cu mândrie gazda și îi arată invitatei sale cum se curăță un rac, ba chiar chiar o poftește să încerce. Și nu îi e deloc ușor, căci îți trebuie ceva sânge rece să poți duce la capăt o astfel de sarcină: „Raci n-o să gătesc niciodată, pentru că am înțeles că trebuie gătiți vii, nu pot... numai dacă-mi imaginez cum tăia bunica găina sau porcul, te puneau pe porc și toată tragedia aia acolo, nu pot, sunt sensibilă, mă ia răul, nu mai pot să le mai mănânc... Dacă nu văd, e ok - ce nu vezi nu te doare”.

Dar Anca se descurcă bine, iar codițele rezultate de la raci sunt asezate elegant în cupe de șampanie împreună cu un amestec de maioneză și năut, o altă delicatesă marca Mircea Dinescu. Şi cum asemenea finețuri gastronomice merg de minune cu o conversație spumoasă și cu muzică bună, pentru o atmosferă potrivită, cântă Taraf de Caliu. Cu umor și autoironie, Anca povestește despre copilărie, părinți, cum a ajuns actriță, oamenii providenţiali pe care i-a întâlnit și proiectele în care a fost implicată.

Despre Anca Dinicu:

S-a născut pe 9 decembrie 1989, la București. A absolvit UNATC I.L. Caragiale și are un master în Arta Actorului, la aceeași facultate. A debutat la 7 ani într-un scheci cu Stela Popescu, la TVR, iar în teatru, în 2012, în spectacolul Boeing-Boeing. A devenit cunoscută pentru rolurile din serialele TV Băieți de oraș și În puii mei.