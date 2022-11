Norvegia: NRK anunță modificări ale formatului Melodi Grand Prix pentru 2023

NRK a anunțat în această dimineață modificări ale formatului Melodi Grand Prix 2023, selecția norvegiană pentru Eurovision Song Contest.

Un total de douăzeci și unu de artiști vor concura în Melodi Grand Prix 2023, trei semifinale și marea finală, cu Arianrhod Engebø și Staysman găzduind spectacolele. NRK a schimbat o serie de aspecte ale selecției Norvegiei pentru Eurovision Song Contest.

Artiștii precalificați au fost eliminați, ceea ce înseamnă că toți cei douăzeci și unu de artiști trebuie acum să concureze pentru un loc în Marea Finală. Stig Karlsen a explicat că schimbarea se bazează pe feedback-ul telespectatorilor:

„Au fost câteva motive întemeiate pentru soluția cu cântece precalificate, dar MGP este în continuă dezvoltare. Acum mergem spre un model de competiție mai ușor de înțeles și în care toți artiștii concurează cu același punct de plecare. Mai mult este în joc pentru toată lumea din prima zi.”

Numărul semifinalelor a fost redus de la cinci la trei, iar runda a doua șansă a fost eliminată și pentru 2023. În plus, formatul de duel care a fost folosit în ultimii ani a fost eliminat, în schimb toți cei șapte artiști vor evolua și se va vota. Apoi primii trei vor trece în finală.

Marea finală a Melodi Grand Prix va călători în afara Oslo pentru prima dată din 2020, Trondheim va găzdui finala pe 4 februarie. Șeful delegației norvegiene, Stig Karlsen a comentat:

„După doi ani de pandemie, în sfârșit putem aduce MGP înapoi pe o arenă mare. Am visat la o locație plină de când am avut ultima dată un public numeros, cu doar câteva săptămâni înainte ca țara să se închidă în martie 2020. Atmosfera pe care am văzut-o de la o audiență de 8.500 de persoane este greu de descris în cuvinte, dar imaginile TV vorbesc de la sine. Așteptăm cu nerăbdare să creăm din nou o Mare Finală din mijlocul țării, către toată Norvegia”.

Alte modificări au fost făcute pentru Marea Finală, odată cu revenirea Juriului Internațional. Juriul a fost reintrodus pentru a crește șansele de a câștiga Eurovision Song Contest. Juriul va fi format din profesioniști în muzică din mai multe țări, membrii juriului urmând a fi anunțați în urma finalei. Domnul Karlsen a explicat:

„MGP face parte dintr-o competiție internațională de muzică și dorim să folosim un model de vot similar cu cel folosit la Eurovision Song Contest. Asta pentru a crește șansele de câștig în ESC. Un model atât cu un juriu profesionist, cât și cu voturi ale publicului, ne oferă, de asemenea, o bază mai bună pentru a crea un MGP mai interesant”.

Artiștii care vor concura în Melodi Grand Prix 2023 vor fi dezvăluiți într-o conferință de presă pe 4 ianuarie. Cântecele din fiecare semifinală vor fi lansate luni înaintea fiecărei semifinale.

Datele pentru Melodi Grand Prix 2023 sunt:

Dezvăluirea participanților – 4 ianuarie

Se dezvăluie melodiile din Semifinala Unu – 9 ianuarie

Semifinala Unu – 14 ianuarie

Se dezvăluie melodiile din Semifinala Doi – 16 ianuarie

Semifinala Doi – 21 ianuarie

Se dezvăluie piesele din Semifinala Trei – 23 ianuarie

Semifinala Trei – 28 ianuarie

Finală – 4 februarie

Sursa: eurovoix.com