Premiile MTV pentru Muzică Europeană

Noapte importantă pentru melodiile Eurovision la MTV EMA: Måneskin şi Gjon’s Tears au plecat acasă cu trofee.

Premiile MTV pentru Muzică Europeană au avut loc la Budapesta, Ungaria, noaptea trecută, iar doi artiști de la Eurovision 2021 au luat acasă premii de top!

Câștigătorii Eurovision 2021, Måneskin, au fost nominalizați la trei categorii la ceremonia de anul acesta: Cel mai bun grup, Cel mai bun grup rock și Cel mai bun act italian. Acesta din urmă este un premiu regional votat de publicul italian. Deși cvartetul nu a ieșit victorios în două dintre aceste categorii, pierzând Best Group în fața senzațiilor K-Pop BTS și Best Italian Act în fața rapperului AKA 7even, ei au devenit primul grup nu din Marea Britanie, SUA sau Australia care a câștigat MTV-ul EMA pentru cel mai bun grup rock. Această onoare a fost acordată în fiecare an de când au început premiile în 1994.

Damiano a încheiat discursul trupei, spunând:

„Oamenii ne spuneau de obicei că nu vom reuşi cu muzica noastră. Ei bine, bănuiesc că au greșit.”

Gjon’s Tears, clasat pe locul 3 la Eurovision 2021, a fost și el prezent la ceremonie, mergând pe covorul roșu într-un costum complet negru, cu lacrimi vopsite în albastru curgându-i pe obraji. Nominalizat la categoria regională Cel mai bun cântec elvețian, interpretul melodiei „Tout l’univers” a luat premiul!

Mai devreme în noapte, Måneskin a avut o interpretare puternică din „MAMMAMIA”. Strălucitori în hainele Gucci, membrii trupei au zguduit sala și au ridicat publicul în picioare. Damiano, în special, purta un outfit care a atras cu siguranţă atenția, mănuşi sport din piele, un top din plasă strălucitoare, portjartiere, ciorapi de plasă și cizme negre până la genunchi.

Doi câștigători și alți câțiva nominalizați la MTV EMA din acest an au conexiuni Eurovision. Diogo Piçarra, câștigătorul premiului „Cel mai bun act portughez”, a concurat la Festival da Canção în 2018. Tot în categoria sa, a participat la Festival da Canção 2020 Bárbara Tinoco. Câștigătoarea celui mai bun cântec spaniol a fost Aitana, cântăreața care a terminat pe locul 2 după concurentul Eurovision 2019 Amaia, la Operación Triunfo, în 2017. Cântărețul ucrainean Max Barskih a concurat pentru a-şi reprezenta ţara la Vidbir în 2012, ajungând în cele din urmă pe locul 2 după Gaitana cu „Be My Guest”. Și nominalizată pentru Cel mai bun cântec polonez a fost Margaret, cântăreața care a terminat pe locul 2 în finala națională poloneză pentru Eurovision 2016 și a concurat pentru a reprezenta Suedia la Melodifestivalen în 2019.

foto: italy24news