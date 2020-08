Netta face dezvăluiri despre demo-ul original al piesei „Bassa Sababa”

Netta spune că piesa „Bassa Sababa” a scris-o pentru Eurovision 2018.

În urmă cu doi ani, Netta i-a adus Israelului cel de-al patrulea trofeu Eurovision cu piesa „Toy”.

Recent, artista a dezvăluit că, în timpul lansării la Lisabona, a prezentat o versiune timpurie a propriei melodii „Bassa Sababa” pentru a fi intrarea ei pentru Eurovision. I s-a spus de către colaboratorul ei artistic, Avshalom Ariel, că nu va debuta cu propria-i piesă. (scrie wiwibloggs)

A distribuit versiunea demo a melodiei sale pe Instagram și a dezvăluit că - după ce a câștigat The Next Star pentru Eurovision - a fost hotărâtă să vină cu un hit.

Netta: „Am luat o cameră de hotel și am muncit 4 zile și 4 nopți non-stop (am dormit în ture), până am avut primul nostru copil. Am urlat de fericire când am auzit că se termină, am fost devastată când nu a fost ales”.

Dar nu a fost să fie. Delegația israeliană a mers cu „Toy” pentru Netta. Dar, a spus ea, situația a introdus-o co-scriitorului „Toy”, Stav Beger. Ulterior, ea a făcut parteneriat cu el pentru a lucra la versiunea finală a melodiei „Bassa Sababa”, care a fost lansată în februarie 2019.

Versiunea demo 2018 a „Bassa Sababa” este diferită de versiunea pe care Netta a lansat-o la single-ul ei „Toy”.

Videoclipul oficial pentru „Bassa Sababa” a înregistrat recent peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube și este cel mai de succes single de urmărire al câștigătorului Eurovision din ultimul deceniu.

sursa foto: youtube.com - Netta „Bassa Sababa”