Naţionala de handbal, cu Cristina Neagu, înfruntă Danemarca, în direct la TVR 2

De 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu, a revenit la Naţională și se pregătește pentru „dubla” cu Danemarca, din preliminariile Campionatului European. Meciul tur, de la Mioveni, este transmis în direct de TVR 2 pe 2 martie, ora 18.00.

Naţionala feminină de handbal este în faţa primului examen dificil din 2022: dubla partidă cu Danemarca din preliminariile europene. Revenirea Cristinei Neagu este principalul atu al tricolorelor în duelul cu medaliata cu bronz la ultimul campionat mondial. Meciul România-Danemarca, din preliminariile EURO 2022, se vede în direct la TVR 2 miercuri, 2 martie, ora 18.00.

„Uite că a venit și primăvara, a venit 1 Martie și, sincer, mă bucur să prind lucrul ăsta aici, alături de echipa națională, alături de fete. Mă bucur că am revenit, deși cred că cea mai bună decizie pe care am luat-o a fost aceea de a rămâne acasă la Campionatul Mondial, pentru că în felul acesta am reușit să am mai multă grijă de mine, de corpul meu, de accidentările pe care le am”, a spus Cristina Neagu, căpitanul Naționalei de handbal feminin a României.

„Cristina e un român din acela foarte patriot și n-aș putea s-o spun altfel decât prin lucrurile pe care le demonstrează pe teren. Ne bucură revenirea ei, din păcate avem alte lipsuri, dar asta e viața”, a declarat Adrian Vasile, selecționerul Naționalei de handbal feminin a României.

Pe locul 2 în grupă, România are nevoie de puncte în dubla cu reprezentantele Danemarcei, medaliate cu bronz la ultimul mondial, pentru a nu avea emoţii în drumul spre EURO 2022.

„Ne convine să jucăm împotriva unor adversari foarte puternici. Pentru că avem ținta de a merge la Paris în 2024 și cred că nu poți face altfel decât dacă ești testat împotriva celor mai buni”, adaugă Adrian Vasile.

„Întotdeauna când am jucat astfel de meciuri acasă publicul a fost alături de noi, indiferent pe locul unde am jucat și de fiecare dată s-a simțit ca al optulea jucător. Ceea ce e foarte important pentru noi”, punctează şi Crina Pintea, handbalistă în Naționala României.

„E o partidă foarte importantă pentru noi, jucăm în fața propriilor spectatori și ne dorim să facem un meci bun și să obținem o victorie” a mai declarat Cristina Neagu.

Din lotul României pentru meciul cu Danemarca vor face parte: Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Mădălina Zamfirescu (Gloria Buzău), Alexandra Subţirică Iovănescu (Gloria Buzău), Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Diana Ciucă (Rapid), Bianca Buzaliu (Gloria Bistiţa), Yuliya Dumanska (Podravka-CRO), Crina Elena Pintea (Gyor), Elena Dache (SCM RM Vâlcea), Anca Polocoşer (Minaur), Lorena Ostase (CSM Slatina), Bianca Harabagiu (Gloria Buzău), Alexandra Badea (Rapid), Andra Moroianu (Gloria Buzău), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea), Sorina Maria Tircă (Rapid).

credit foto: FB Cristina Neagu