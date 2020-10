Mircea Radu: „Prima impresie a fost, atunci, ca și acum, că ești mai frumoasă în realitate”

Cu toții ne amintim că două dintre cele mai cunoscute vedete ale Televiziunii Române, Andreea Marin și Mircea Radu, prezentau, în urmă cu ceva timp, „Telejurnalul” TVR 1. Puțină lume știe însă cum s-au întâlnit cei doi. Aflat în platoul emisiunii „Nu există nu se poate!”, luni, 19 octombrie, la TVR 2, la invitația fostei sale colege, Mircea Radu s-a destăinuit în premieră:

„Eram deja în Televiziunea Română, la știri, într-un loc numit editare, unde erau suspendate trei televizoare. Tu erai o fată extraordinar de frumoasă, care trecea ecranul ca nimeni alta, la TVR Iași. Și noi, toți băieții, suspinam după tine: „Cine o fi fata asta, cum o întâlnim…”. Într-o dimineață, vine cineva în redacție și ne spune: „Știți cine este în antecameră la domnul Șoloc (n.r. pe atunci directorul Departamentului emisiunilor informative)? „Nu, cine?”. „E fata de la TVR Iași…”

„Cine, Andreea?”, am zis. „M-am ridicat, m-am dus la biroul respectiv și te-am văzut. Prima impresie a fost, atunci, ca și acum, că ești mai frumoasă în realitate decât la televizor.

M-am întors în redacție și le-am spus băieților: Andreea este extraordinară. După care ai devenit prezentatoarea jurnalului de la ora 20:00. Așa ne-am cunoscut noi...”, a povestit Mircea Radu în emisiunea „Nu există nu se poate!”.

Despre începuturile carierei sale, Mircea Radu, acum figură emblematica a televiziunii, spune că totul a pornit de la o glumă.

„Am ajuns să fac televiziune dând o probă pe care am luat-o în glumă. Audiția se ținea într-un studiou în care avea să se filmeze, peste ani, cel mai de succes program al TVR, „Surprize, surprize”. În hala imensă, se afla în centru o cameră și un operator. Mi-a venit rândul, m-am dus în fața camerei și am auzit o voce, de undeva de sus , pentru că regia e undeva sus, care a zis: „Uită-te-n camera și spune cum te cheamă”. Și atunci am spus: „Doamne, tu ești?” S-au auzit chicoteli, mi-am spus numele și asta a fost tot. Am plecat acasă. După vreo două zile, am fost sunat de celebra actriță Ileana Popovici, care făcea, la vremea aceea, la TVR 2, o emisiune care se numea „Bună dimineața, România!”. Restul e istorie”.

Tată a doi copii, Tudor Paul (7 ani) și Clara Elena (3 ani), Mircea Radu spune că încearcă să fie un părinte implicat și vrea să își pregătească copiii pentru viață. Își amintește cu plăcere de momentele amuzante și surprinzătoare alături de ei.

„În urmă cu vreo trei-patru ani, filmasem o emisie, iar înregistrarea urma să se difuzeze pe post. Între timp eu eram acasă, pe canapea, cu Tudor în brațe. La un moment dat, prezentatoarea mă introduce în scenă și în momentul acela Tudor m-a văzut atât stând lângă el, cât și pe micul ecran și a zis: „Adică ce, eu am doi tați?”. Mi s-a părut fabulous”, a mai spus Mircea Radu în ediția de luni, 19 octombrie, a emisiunii „Nu există nu se poate!”.