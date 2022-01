Michael Douglas a sărbătorit Ziua Naţională a Pălăriei

Actorul şi-a provocat fanii să-i voteze una dintre fotografiile în care poartă diferite tipuri de pălării. Pe 21 ianuarie, de la 22.10, vedem la TVR 1 comedia „Cuscrii”, cu Michael Douglas în rol principal.

Pălăriile există în lume cel puțin din anul 3000 î.Hr., fapt ce reiese dintr-o pictură murală din acea perioadă, care înfăţişează un bărbat purtând o pălărie făcută din paie. De atunci, pălăriile au servit unor scopuri dintre cele mai diverse, de la simpla îmbrăcăminte de protecție pentru a-i ajuta pe cei blocați în ploaie, frig sau soare fierbinte, până la indicarea diferitelor grade de statut și rang în comunități politice, regale, profesionale sau de altă natură. Nu este de mirare, aşadar, că americanii au declarat o zi din an ca fiind „Ziua Naţională a Pălăriei”, pe care o celebrează, pe 15 ianuarie, de la începutul anilor ’80.

Îndrăgitul actor Michael Douglas, el însuşi un pasionat purtător de pălării de toate felurile, s-a arătat încântat de simpatica aniversare. Publicând pe pagina proprie a unei reţele de socializare mai multe fotografii în care apare cu diverse pălării sau şepci, actorul şi-a întrebat fanii pe care o preferă.

Îl vedem pe Michael Douglas vineri seară, pe 21 ianuarie, de la ora 22.10, la TVR 1, în comedia „Cuscrii” (THE IN-LAWS – SUA, Germania, Canada – 2003), unde îi are ca parteneri pe Albert Brooks şi Ryan Reynolds. Douglas joacă rolul lui Steve Tobias, un agent CIA sub acoperire, al cărui fiu urmează să se căsătorească. Când viitorul cuscru află întâmplător că Steve este implicat într-o afacere complicată, cu submarine ruseşti şi traficanţi de arme, lucrurile iau o întorsătură neaşteptată...

Michael Douglas, cu Albert Brooks, în "Cuscrii"

Foto: facebook.com/MichaelDouglasOfficial