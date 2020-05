"Memoria Locului": Mănăstirea Tismana | VIDEO

TVR Craiova vă propune la "Memoria Locului" o ediție despre Mănăstirea Tismana.

Mănăstirea a fost de-a lungul istoriei sale, o fortăreaţă, unde s-au adăpostit din faţa invadatorilor multe feţe domneşti. Tismana a renăscut de fiecare dată şi ne aşteaptă să o descoperim. Mănăstirea Tismana este așezată pe un vârf de stâncă, pe muntele Stârmina, înconjurată de culmi împădurite, lângă Peștera Sfântului Nicodim.



De sub zidurile sale izvorăște apă, rostogolindu-se în cascadă în râul Tismana. Celebrul călător – diaconul Paul de Alep, împreună cu Patriarhul Macarie al Antiohiei, au vizitat mănăstirea Tismana în iulie 1657 și menționează în cartea sa, scrisă în limba arabă „Note de călătorie”, printre altele: ,,În adevăr, ea nu mai are seamăn nici în această țară, nici în alta, prin frumusețea locului și a așezării, prin mulțimea apelor sale și întărirea pe care o are, ajutată și de ocrotirea zidurilor sale înconjurătoare”.



Ctitorul mănăstirii este Cuviosul Nicodim cel Sfințit de la Tismana (1310–1406) – lui îi aparține alegerea locului unde a ridicat sfântul lăcaș, dar și arhitectura acestuia. Construcția din zid a fost realizată cu sprijinul domnitorilor Basarabi.

Realizator: Anca Țoghe

Invitată: Maica Maria Procopie, ghidul Mănăstirii Tismana

Editor imagine: Luminița Iova