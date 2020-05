Medici români în linia întâi a frontului în lume

La TVR Internațional, azi, ora 18.30, în emisiunea „Un doctor pentru dumneavoastră”, am trăit clipe de bucurie și fiori de emoție pentru medicii români valoroși, de pretutindeni, care luptă pentru viața oamenilor, cu dor de România!

Ediția specială a emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră”, dedicată Zilei Românilor de Pretutindeni, din data de 28 mai, poate fi accesată aici și pe pagina de Facebook a emisiunii.



Franța, Italia, Germania, Austria, SUA, Canada, Anglia, Irlanda, Elveția, Belgia, România... Indiferent de locul unde v-a purtat destinul, SUNTEM ACUM, AICI, ÎMPREUNĂ, AZI, de Înălțarea Domnului!





Dr. ANDREEA PASSARD, medic primar reanimare, anestezie și terapia durerii în Paris, Franța ne împărtășește câteva trăiri care au cuprins-o dând curs invitației noastre:

Vă mulțumesc pentru această întâlnire!



A fost extrem de emoționant să întâlnesc acești oameni: colegi, medici, din toate colțurile lumii. Nu îi cunoșteam, dar i-am simțit aproape, i-am simțit la fel. Ne reunește România, povestea plecării, meseria, situația dramatică pe care tocmai am trăit-o, dar mai ales gândurile bune și dorința de a ajuta. Ne-am simțit împreună.





Chiar și tipul de întâlnire aduce partea sa de emoție. Am trăit trei luni ciudate, niciodată oamenii poate nu au fost mai singuri și mai împreună totodată. Boala ne-a îndepărtat fizic unii de alții dar ne-a apropiat sufletește. Internetul ne apropie, suplinind câteva din simțurile noastre, ne readuce împreună cu vederea, auzul și mai ales cu gândurile. Ne aduce cunoașterea, dar poate că ne și îndepărtează într-un fel, lăsându-ne să ne mulțumim doar cu o parte din ceea ce am putea, din ceea ce am dori. Internetul ne dă aripi, depinde de noi să nu ni le și ciuntească.



M-ați întrebat de ce aplaudă oamenii seară de seară, în Franța, la ora 20.00, întâi la ferestre timp de 2 luni, acum pe stradă, în case, oriunde se află. De ce aplaudă ei, e un complex și lung răspuns.



Știu însă să vă răspund, simplu, ce aplaudă.



Ei aplaudă VIAȚA.



Hristos s-a Înălțat!