Masterchef Patrizia, „Pe tocuri în bucătărie”, la „Politică şi delicateţuri”

O italiancă născută în Bahamas este invitata lui Mircea Dinescu la „Politică şi delicateţuri”. Duminică, 19 ianuarie, ora 14.30, la TVR 1 HD şi TVR+, vedem cu ce preparat o va impresiona poetul pe simpatica italiancă stabilită în România.

„Mi se pare că domnul Dinescu e un om interesant orice ar face şi e foarte plăcut să petreci timp lângă el; e un om de cultură, este ironic, iar ora pe care am petrecut-o împreună a fost foarte placută”, mărturiseşte masterchef Patrizia Paglieri, invitata lui Mircea Dinescu în penultima emisiune din sezonul 12 Politică şi delicateţuri. Nici Dinescu nu se lasă mai prejos şi spune: „Patrizia este o femeie luminoasă şi are şi farmecul limbajului, are hazul ei, iar faptul că s-a acomodat aici, în România, e un semn bun atât pentru ea, cât și pentru noi”.

În emisiunea de duminică, Mircea Dinescu vrea să o impresioneze pe invitata lui cu un drob reţetă proprie, din care nu lipsesc ingredientele sale preferate: slăninuţa de la Cetate, vinul şi sucul de portocale. Veselă şi plină de viaţă, Patrizia vorbeşte cu mult entuziasm despre afacerile sale, despre fiul său Francesco şi, evident, despre pasiunea pentru bucătărie, timp în care maestrul Ionel Tudorache îi incântă cu muzica sa unică.

Aşadar duminică, 19 ianuarie, de la 14.30, la TVR 1, vă invităm să urmăriţi întâlnirea dintre doi chefi pe care îi leagă o pasiune comună: arta culinară.

***

Despre masterchef Patrizia Paglieri

S-a născut în Bahamas pe 15 mai 1966 şi a crescut în preajma restaurantului familiei sale, în orașul italian Sanremo. În 1993, Patrizia Paglieri a venit în România și ]n 2000, împreună cu părinții săi, au deschis un restaurant. În anul 2014 a fost unul dintre jurații show-ului Masterchef de la Pro Tv. În 2015 a lansat cartea „Pe tocuri în bucătărie”.

***

Din primăvara lui 2014, duminica este, pentru telespectatorii TVR, prilej de întâlnire cu emisiunile pline de savoare marca Mircea Dinescu. Săptămânal, poetul, pamfletarul şi masterchef-ul Dinescu realizează şi moderează Politică şi delicateţuri la TVR 1 HD, TVRi şi online, pe TVR+. Pasionat de arta culinară şi la curent cu dedesubturile jocurilor politice, Mircea Dinescu încearcă să scoată din banalitate ideea de bucătărie românească, asortând-o cu un vin bun şi cu muzică lăutărească veche. Alături de el se află, de fiecare dată, o personalitate din actualitatea românească, o vedetă, un politician, un artist, un filosof sau un medic celebru. Pentru doritori, masterchefi şi gurmanzi, toate reţetele prezentate de Mircea Dinescu se găsesc pe site-ul TVR, în secţiunea dedicată emisiunii, sub titlul „Reţetele lui Dinescu".